США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Уходит вода, но не проблемы: русскоязычные техасцы чинят дома после урагана

Сюжет:
Ураган "Харви" в США (175)
19:2007.09.2017
(обновлено: 19:26 07.09.2017)
0960
© Фото : София ГринблатПоследствия урагана Харви в ТехасеПоследствия урагана Харви в Техасе
© Фото : София Гринблат

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Техасцы сообща восстанавливают дома после сильнейшего урагана "Харви": затопленные дома, запах гниющего дерева, поразительная взаимовыручка и вера в будущее, такими впечатлениями об историческом потопе с РИА Новости поделилась глава и основатель Русского культурного центра "Наш Техас" София Гринблат (Sophia Grinblat).

Последствия наводнения после урагана Харви в Хьюстоне, штат Техас. 31 августа 2017
© AP Photo / Gregory Bull
Десять литров борща и каноэ: ураган "Харви" глазами русских
В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет. По последним данным, стихия унесла жизни по меньшей мере 70 человек, от урагана в той или иной степени пострадали и порядка 60 тысяч русскоязычных жителей одного из крупнейших городов США — Хьюстона.

© Фото : София ГринблатПоследствия урагана "Харви" в Техасе
© Фото : София Гринблат
Последствия урагана "Харви" в Техасе

Такого еще не было

Как вспоминает произошедшее собеседница агентства, многомиллионный "город затопило со всех сторон, его просто парализовало". По словам Софии, ей пришлось пережить в Хьюстоне четыре урагана, но "такого еще не было".

Она рассказала, что город начало затоплять вечером в субботу. Именно тогда ей с мужем не удалось вернуться домой из опрометчивой поездки в гости на другой конец города и ночевать пришлось у взрослого сына, до дома которого им удалось добраться.

Затопленная дорога после урагана Харви в Ориндже, штат Техас. 1 сентября 2017
© AP Photo / Gerald Herbert
Освещавший "Харви" метеоролог отказался от денег, собранных ему на отпуск
Вернуться домой супруги Гринблат смогли лишь через два дня, оставив машину у школы, шли вброд по воде выше колена.

"Наш дом затопило не сильно, но зрелище страшное и запах сразу страшный", — вспоминает собеседница агентства. По ее словам, "как только сошла вода, и люди смогли попасть в дома, весь город был сплошной помойкой и стройкой одновременно".

Сегодня, спустя почти две недели после потопа в Хьюстоне нет недостатка предметов первой необходимости, питьевой воды и провианта. Магазины открыты, однако еще долго горожанам будет трудно добраться до них: многие в результате затопления остались без автомобиля, а арендовать их сейчас очень сложно, машин не хватает.

Хуже обстоят дела в одном из городов-спутников в 125 километрах от Хьюстона – Бомонт, где люди, по словам Гринблат "буквально оказались в ловушке". "Их затопило, и из города получился остров. Испортился водопровод, вот уже неделю у них нет нормальной питьевой воды", — рассказала глава Центра, в который на занятия русским языком ездит мальчик из этого города. "Сегодня они позвонили предупредить, что приехать в эту субботу не смогут, не могут выбраться", — рассказала женщина.

Культурный центр стал штабом,строители — спасателями

Мужчина идет с зонтом во время урагана Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
В Сети появилась петиция с просьбой переименовать ураган "Ирма" в "Иванку"
Гринблат переехала в Хьюстон в 1990 году, но, по ее словам, "не перестает удивляться тому, насколько люди мобилизуются и как они друг другу помогают". "Живя в Америке, ты не перестаешь этому удивляться и восхищаться: волонтеры появляются сразу же", — рассказала Гринблат. Она рассказала, что, столкнувшись с общей бедой, "совершенно незнакомые люди приходят к тебе домой и помогают, чем могут". Собеседница агентства сообщила, что в ее дом по просьбе живущей в штате Филадельфия дочери пришли молодые люди и, закончив разбирать полы в ее доме, пошли помогать кому-то еще.

По ее словам, "церкви, синагоги, друзья друзей, — все предлагают помощь".

"Здесь даже сформировалась такая бригада, они строители, но сформировали свою бригаду спасателей, примкнув к организованной бригаде спасателей, и все эти дни ездили на лодке, вывозили людей", — рассказала собеседница агентства об Антоне Китугине, Александре Крылове и Анатолии Литвиненко.

По ее словам, на базе культурного центра был создан "штаб для того, чтобы соединить тех, кто нуждается в помощи и тех, кто предлагает помощь". Она рассказала, что, поскольку представители русскоязычного сообщества предпочитают не делать пожертвования в "Красный крест", а самостоятельно доставлять помощь нуждающимся, необходимо проделать большую работу по сортировке, доставке, а также определить адресатов помощи. "Многие стесняются, даже если у них вода по крышу, и они вторую неделю не могут попасть домой, им неловко, они считают, что кому-то нужна большая помощь", — поделилась своими впечатлениями жительница Хьюстона.

© Фото : София ГринблатПострадавшие от урагана "Харви" в Техасе
© Фото : София Гринблат
Пострадавшие от урагана "Харви" в Техасе

Стихия отступила, ждем оценщика

Почти две недели спустя после обернувшегося потопом урагана жители пострадавших районов не прекращают помогать друг другу, перейдя в фазу медленного восстановления после удара стихии. Об этом свидетельствует и список того, что требуется пережившим "Харви" больше всего. Так, если в первый день были нужны обувь, одежда и детские подгузники, то буквально на второй день все необходимое было собрано и теперь, как рассказала собеседница агентства, не хватает средств для чистки и уборки, а также прочных мусорных мешков.

Самое тяжелое заключается в том, что сначала ты на адреналине работаешь, знаешь, что нужно что-то делать, что-то выносить, но потом вдруг понимаешь, что ничего нельзя сделать, пока не придет оценщик от страховой компании", — поделилась своим опытом София.

Ситуация в Хьюстоне после урагана Харви, штат Техас, США. 2 сентября 2017
© REUTERS / Gary McWilliams
Трампы пожертвовали миллион долларов на помощь пострадавшим от "Харви"
"Ты не можешь начать ремонт, начать что-либо сам делать до тех пор, пока из страховой компании не придет оценщик и не составит так называемый акт о том, что в доме пострадало. Ты можешь сделать фотографии, выбросить что-то и начать дом сушить, но ты не можешь ничего чинить, пока он не придет и не составит акт", — сказала она, добавив, что ее семье пока так и не удалось связаться с таким специалистом. "Он придет неизвестно когда, потому что масштаб катастрофы огромен, и они сейчас приезжают со всей страны", — добавила она.

Спустя почти две недели после урагана ее семья не может вернуться домой и вынуждена жить у родственников. "Мы не живем в доме: там сорваны полы, мокрый пол стоял долго и запах страшный, начинают глаза чесаться, начинается аллергия, жить там нельзя", — сказала собеседница агентства. Ее прогноз относительно сроков предстоящего ремонта пессиместичен: "говорят, что даже когда придет оценщик, документы, которые он создаст, будут готовы не раньше, чем месяца через три", — сказала она.

При этом кажется, что каждый в Техасе сейчас в последнюю очередь думает о себе и в первую – о других. Так и София отмечает, что у ее семьи "ситуация еще хорошая".

Она рассказала, что один из преподавателей русского языка в школе при центре вынуждена жить в гостинице, поскольку покинула затопленный дом "по плечи в воде", неся на голове только сумку с документами.

Культурные ценности стихии не подвластны

Актер Мэттью МакКонахи. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Знаменитости проведут телемарафон в помощь пострадавшим от урагана "Харви"
Глава культурного центра рассказала, что он уже возобновил работу и даже в прошлую пятницу, спустя неполную неделю после потопа, вышел очередной номер выпускаемой под его патронажем русскоязычной газеты "Наш Техас".

К счастью, Центр не был затоплен и удар стихии обошелся ему лишь прохудившейся крышей и провисшим в результате этого потолком. Даже антикварные лаковые шкатулки, которые находились в комнате, где протекла крыша, уцелели: "ничего не пострадало", — рассказала глава Центра.

Как заверила Гринблат, даже несмотря на дырявую крышу и отсутствие возможности починить ее в условиях нехватки рабочих рук, уже в следующую пятницу в Центре при любых условиях состоится "открытие новой выставки и встреча с новым российским консулом".

"Не думаю, что мы успеем все починить, просто рабочих рук нет", — сказала она, сообщив также, что в ближайшие выходные в Центре начнутся уроки русского языка. "Не все ученики смогут приехать, но уроки будут", — сказала собеседница агентства, рассказав, что в результате наводнения преподавательница русского языка, у которой полностью затопило дом, в числе прочего имущества лишилась и материалов для своих уроков. Однако, несмотря на эту крайне тяжелую ситуацию, придет в субботу к своим ученикам.

© Фото : София ГринблатПострадавшие от урагана "Харви" в Техасе
© Фото : София Гринблат
Пострадавшие от урагана "Харви" в Техасе

Послание Флориде: не нужно ждать, что "пронесет"

Едва оправившись от урагана "Харви", США готовится к встрече нового урагана. На Флориду из Карибского бассейна движется уже достигший пятой максимальной категории ураган "Ирма", встреча с ним жителям штата предстоит уже в выходные.

Основываясь на свежем опыте, жительница Хьюстона рекомендует флоридцам прислушиваться к рекомендациям местных властей и непременно уезжать, если объявляется эвакуация.

Она напоминает жителям Флориды, что необходимо готовиться к стихии. "Документы, в таких районах, где бывают такие вещи (ураганы) должны храниться в водонепромокаемых пакетах и держать их нужно где-то высоко. Все, что можно поднять наверх повыше, надо поднять, а ценные вещи забрать с собой, не ждать, что пронесет", — говорит собеседница агентства, отмечая, что в ожидании урагана всегда лучше перестраховаться.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена