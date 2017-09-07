Уходит вода, но не проблемы: русскоязычные техасцы чинят дома после урагана

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Техасцы сообща восстанавливают дома после сильнейшего урагана "Харви": затопленные дома, запах гниющего дерева, поразительная взаимовыручка и вера в будущее, такими впечатлениями об историческом потопе с РИА Новости поделилась глава и основатель Русского культурного центра "Наш Техас" София Гринблат (Sophia Grinblat).

© Фото : София Гринблат Последствия урагана "Харви" в Техасе © Фото : София Гринблат Последствия урагана "Харви" в Техасе

Такого еще не было

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет. По последним данным, стихия унесла жизни по меньшей мере 70 человек, от урагана в той или иной степени пострадали и порядка 60 тысяч русскоязычных жителей одного из крупнейших городов США — Хьюстона.

Как вспоминает произошедшее собеседница агентства, многомиллионный "город затопило со всех сторон, его просто парализовало". По словам Софии, ей пришлось пережить в Хьюстоне четыре урагана, но "такого еще не было".

Она рассказала, что город начало затоплять вечером в субботу. Именно тогда ей с мужем не удалось вернуться домой из опрометчивой поездки в гости на другой конец города и ночевать пришлось у взрослого сына, до дома которого им удалось добраться.

Вернуться домой супруги Гринблат смогли лишь через два дня, оставив машину у школы, шли вброд по воде выше колена.

"Наш дом затопило не сильно, но зрелище страшное и запах сразу страшный", — вспоминает собеседница агентства. По ее словам, "как только сошла вода, и люди смогли попасть в дома, весь город был сплошной помойкой и стройкой одновременно".

Сегодня, спустя почти две недели после потопа в Хьюстоне нет недостатка предметов первой необходимости, питьевой воды и провианта. Магазины открыты, однако еще долго горожанам будет трудно добраться до них: многие в результате затопления остались без автомобиля, а арендовать их сейчас очень сложно, машин не хватает.

Хуже обстоят дела в одном из городов-спутников в 125 километрах от Хьюстона – Бомонт, где люди, по словам Гринблат "буквально оказались в ловушке". "Их затопило, и из города получился остров. Испортился водопровод, вот уже неделю у них нет нормальной питьевой воды", — рассказала глава Центра, в который на занятия русским языком ездит мальчик из этого города. "Сегодня они позвонили предупредить, что приехать в эту субботу не смогут, не могут выбраться", — рассказала женщина.

Культурный центр стал штабом,строители — спасателями

Гринблат переехала в Хьюстон в 1990 году, но, по ее словам, "не перестает удивляться тому, насколько люди мобилизуются и как они друг другу помогают". "Живя в Америке, ты не перестаешь этому удивляться и восхищаться: волонтеры появляются сразу же", — рассказала Гринблат. Она рассказала, что, столкнувшись с общей бедой, "совершенно незнакомые люди приходят к тебе домой и помогают, чем могут". Собеседница агентства сообщила, что в ее дом по просьбе живущей в штате Филадельфия дочери пришли молодые люди и, закончив разбирать полы в ее доме, пошли помогать кому-то еще.

По ее словам, "церкви, синагоги, друзья друзей, — все предлагают помощь".

"Здесь даже сформировалась такая бригада, они строители, но сформировали свою бригаду спасателей, примкнув к организованной бригаде спасателей, и все эти дни ездили на лодке, вывозили людей", — рассказала собеседница агентства об Антоне Китугине, Александре Крылове и Анатолии Литвиненко.

По ее словам, на базе культурного центра был создан "штаб для того, чтобы соединить тех, кто нуждается в помощи и тех, кто предлагает помощь". Она рассказала, что, поскольку представители русскоязычного сообщества предпочитают не делать пожертвования в "Красный крест", а самостоятельно доставлять помощь нуждающимся, необходимо проделать большую работу по сортировке, доставке, а также определить адресатов помощи. "Многие стесняются, даже если у них вода по крышу, и они вторую неделю не могут попасть домой, им неловко, они считают, что кому-то нужна большая помощь", — поделилась своими впечатлениями жительница Хьюстона.

© Фото : София Гринблат Пострадавшие от урагана "Харви" в Техасе © Фото : София Гринблат Пострадавшие от урагана "Харви" в Техасе

Стихия отступила, ждем оценщика

Почти две недели спустя после обернувшегося потопом урагана жители пострадавших районов не прекращают помогать друг другу, перейдя в фазу медленного восстановления после удара стихии. Об этом свидетельствует и список того, что требуется пережившим "Харви" больше всего. Так, если в первый день были нужны обувь, одежда и детские подгузники, то буквально на второй день все необходимое было собрано и теперь, как рассказала собеседница агентства, не хватает средств для чистки и уборки, а также прочных мусорных мешков.

Самое тяжелое заключается в том, что сначала ты на адреналине работаешь, знаешь, что нужно что-то делать, что-то выносить, но потом вдруг понимаешь, что ничего нельзя сделать, пока не придет оценщик от страховой компании", — поделилась своим опытом София.

"Ты не можешь начать ремонт, начать что-либо сам делать до тех пор, пока из страховой компании не придет оценщик и не составит так называемый акт о том, что в доме пострадало. Ты можешь сделать фотографии, выбросить что-то и начать дом сушить, но ты не можешь ничего чинить, пока он не придет и не составит акт", — сказала она, добавив, что ее семье пока так и не удалось связаться с таким специалистом. "Он придет неизвестно когда, потому что масштаб катастрофы огромен, и они сейчас приезжают со всей страны", — добавила она.

Спустя почти две недели после урагана ее семья не может вернуться домой и вынуждена жить у родственников. "Мы не живем в доме: там сорваны полы, мокрый пол стоял долго и запах страшный, начинают глаза чесаться, начинается аллергия, жить там нельзя", — сказала собеседница агентства. Ее прогноз относительно сроков предстоящего ремонта пессиместичен: "говорят, что даже когда придет оценщик, документы, которые он создаст, будут готовы не раньше, чем месяца через три", — сказала она.

При этом кажется, что каждый в Техасе сейчас в последнюю очередь думает о себе и в первую – о других. Так и София отмечает, что у ее семьи "ситуация еще хорошая".

Она рассказала, что один из преподавателей русского языка в школе при центре вынуждена жить в гостинице, поскольку покинула затопленный дом "по плечи в воде", неся на голове только сумку с документами.

Культурные ценности стихии не подвластны

Глава культурного центра рассказала, что он уже возобновил работу и даже в прошлую пятницу, спустя неполную неделю после потопа, вышел очередной номер выпускаемой под его патронажем русскоязычной газеты "Наш Техас".

К счастью, Центр не был затоплен и удар стихии обошелся ему лишь прохудившейся крышей и провисшим в результате этого потолком. Даже антикварные лаковые шкатулки, которые находились в комнате, где протекла крыша, уцелели: "ничего не пострадало", — рассказала глава Центра.

Как заверила Гринблат, даже несмотря на дырявую крышу и отсутствие возможности починить ее в условиях нехватки рабочих рук, уже в следующую пятницу в Центре при любых условиях состоится "открытие новой выставки и встреча с новым российским консулом".

"Не думаю, что мы успеем все починить, просто рабочих рук нет", — сказала она, сообщив также, что в ближайшие выходные в Центре начнутся уроки русского языка. "Не все ученики смогут приехать, но уроки будут", — сказала собеседница агентства, рассказав, что в результате наводнения преподавательница русского языка, у которой полностью затопило дом, в числе прочего имущества лишилась и материалов для своих уроков. Однако, несмотря на эту крайне тяжелую ситуацию, придет в субботу к своим ученикам.

© Фото : София Гринблат Пострадавшие от урагана "Харви" в Техасе © Фото : София Гринблат Пострадавшие от урагана "Харви" в Техасе

Послание Флориде: не нужно ждать, что "пронесет"

Едва оправившись от урагана "Харви", США готовится к встрече нового урагана. На Флориду из Карибского бассейна движется уже достигший пятой максимальной категории ураган "Ирма", встреча с ним жителям штата предстоит уже в выходные.

Основываясь на свежем опыте, жительница Хьюстона рекомендует флоридцам прислушиваться к рекомендациям местных властей и непременно уезжать, если объявляется эвакуация.

Она напоминает жителям Флориды, что необходимо готовиться к стихии. "Документы, в таких районах, где бывают такие вещи (ураганы) должны храниться в водонепромокаемых пакетах и держать их нужно где-то высоко. Все, что можно поднять наверх повыше, надо поднять, а ценные вещи забрать с собой, не ждать, что пронесет", — говорит собеседница агентства, отмечая, что в ожидании урагана всегда лучше перестраховаться.