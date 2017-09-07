"Он живет в другой стране": политолог оценил выступление Порошенко в Раде

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Речь Порошенко в Верховной раде означает фактическое начало его предвыборной кампании, заявил изданию Ukraina.ru политолог Андрей Золотарев.

По его словам, украинский президент доказал, что у него хорошие спичрайтеры, а сам он — один из лучших ораторов страны. Однако содержание выступления Порошенко Золотарев охарактеризовал как "славословия и восхваления, щедро приправленные лицемерием и ложью". "Ощущение от выступления президента: он живет в другой стране, которая семимильными шагами движется в Европу, выбралась из экономической и социальной пропасти", — отметил он.

Своей речью в Раде Порошенко начал предвыборную кампанию, которая будет строиться, во-первых, на теме "движения в Европу", а во-вторых — на раздувании страха войны с Россией, считает политолог. Вместе с тем, в выступлении президент не затронул проблемы, реально волнующие большую часть населения страны. "Он не ответил на вопросы, как перезапустить экономику, где найти новые рынки, как поднять уровень жизни людей", — сказал Золотарев.

По мнению эксперта, слова Порошенко о недопустимости выборов президента в парламенте отражают его веру в то, что он способен одержать победу на выборах. Золотарев предположил, что перед выборами будет создаваться блок из "Европейской стратегии" Гройсмана, "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". "Партии нынешнего властного картеля сами по себе настолько токсичны, что никакой ребрендинг их не спасет", — подчеркнул он.

Часть выступления Порошенко, посвященная конфликту в Донбассе, свидетельствует, что украинский лидер не стремится выполнять Минские соглашения, а "замораживание" конфликта его, напротив, полностью устраивает, полагает Золотарев. "Но после принятия закона об образовании, которое запрещает образование на любом другом языке, кроме украинского, не думаю, что есть какие-то шансы на мирную реинтеграцию Донбасса", — заявил он.

Призыв Порошенко снять неприкосновенность с депутатов Рады с 1 января 2020 года — ход, направленный на то, чтобы не создавать лишнего напряжения, считает политолог. "Он прекрасно понимает, что та же Тимошенко может поставить вопрос о неприкосновенности президента", — отметил Золотарев.

В четверг президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием в Верховной раде. В своей речи он, в частности, заявил о военной угрозе со стороны России, а также выразил уверенность, что без осуществления реформ Украина рискует "потерять государственность".