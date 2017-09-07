Пограничники Румынии и Украины начали совместное патрулирование границы

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Украинские и румынские пограничники начинают совместное патрулирование украинско-румынской границы в пределах Черновицкой области на юго-западе Украины, сообщила в четверг пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

"Участок украинско-румынской границы в пределах Черновицкой области будут охранять совместные патрули пограничной полиции Румынии и военнослужащих Госпогранслужбы. Такая инициатива введена в рамках "соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Румынии о совместном патрулировании украинско-румынской государственной границы", — говорится в сообщении на сайте погранслужбы.

Совместная охрана госграницы является одним из современных методов в системе управления границами ЕС, предусмотренным рядом документов, в том числе Шенгенским кодексом, отметили в ведомстве.

В погранслужбе считают, что совместное патрулирование дает возможность более эффективно противодействовать организованной преступной деятельности, оперативно реагировать на попытки незаконно пересечь границу и переправить контрабандные товары. Кроме того, это позволит экономить кадровые, транспортные, технические и топливные ресурсы.

"Перед введением совместной охраны границы украинские и румынские правоохранители прошли обучение и ознакомились с тонкостями и отличиями практического осуществления охраны границы и с вопросами, касающимися правовых норм", — добавили в пресс-службе.