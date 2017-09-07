Китай снял запрет на ввоз парнокопытных животных из 49 российских регионов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Китай признал 49 регионов РФ свободными от ящура и снял запрет на ввоз парнокопытных животных и продукции из них, сообщает Россельхознадзор в четверг.

Среди этих регионов, в частности, Архангельская, Белгородская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская, а также Ярославская области.

Помимо этого, в списке присутствуют Камчатский, Красноярский, Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также республики Башкирия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Якутия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чувашия.

"На основании результатов переговоров и встреч Россельхознадзора с китайской стороной, масштабной работы и представленной объемной информации для признания регионализации территории России по ящуру, Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР Минсельхоза КНР признало статус 49 российских регионов — как зон, свободных от ящура без вакцинации, и разрешило ввоз в Китай парнокопытных животных и продукции из них, соответствующих требованиям законов и нормативов", — говорится в сообщении.