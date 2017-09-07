В Бендерах Молдавия и Приднестровье обсудят проблемы двусторонних отношений

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Политические представители Молдавии и Приднестровья, главные переговорщики сторон, молдавский вице-премьер Георгий Бэлан и глава МИД ПМР Виталий Игнатьев обсудят в пятницу в Бендерах существующие проблемы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства непризнанной республики.

"Восьмого сентября в офисе миссии ОБСЕ в городе Бендеры состоится встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова с участием представителей посредников и наблюдателей в формате "5+2", включая специального представителя действующего председателя ОБСЕ Вольфа Дитриха Хайма", — говорится в сообщении.

Встреча пройдет в офисе миссии ОБСЕ за закрытыми дверями. Приднестровская сторона намерена поднять вопрос участия приднестровского автотранспорта в международном движении, железнодорожного сообщения, телекоммуникаций и связи, а также обсудить тему односторонних ограничительных действий Молдавии, уточнила пресс-служба.

Хайм, находящийся в Молдавии, уже провел раздельные встречи с Бэланом и Игнатьевым. Он не исключает, что на встрече может быть достигнута договоренность о сроках проведения переговоров в формате "5+2", в которых участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

"Проведение заседания зависит от политической воли обеих сторон. Обе стороны должны продемонстрировать больше гибкости и смелости, и в таком случае встреча в формате "5+2" может пройти и в октябре, и в ноябре", — цитирует в четверг Хайма агентство Sputnik Молдова

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.