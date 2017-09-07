В Бендерах Молдавия и Приднестровье обсудят проблемы двусторонних отношений

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Политические представители Молдавии и Приднестровья, главные переговорщики сторон, молдавский вице-премьер Георгий Бэлан и глава МИД ПМР Виталий Игнатьев обсудят в пятницу в Бендерах существующие проблемы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства непризнанной республики.
Встреча пройдет в офисе миссии ОБСЕ за закрытыми дверями. Приднестровская сторона намерена поднять вопрос участия приднестровского автотранспорта в международном движении, железнодорожного сообщения, телекоммуникаций и связи, а также обсудить тему односторонних ограничительных действий Молдавии, уточнила пресс-служба.
Хайм, находящийся в Молдавии, уже провел раздельные встречи с Бэланом и Игнатьевым. Он не исключает, что на встрече может быть достигнута договоренность о сроках проведения переговоров в формате "5+2", в которых участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.Sputnik Молдова.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.