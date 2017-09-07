Французский премьер уточнил число жертв урагана "Ирма"

ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Жертвами урагана "Ирма", обрушившегося на заморские территории Франции, к настоящему моменту стали четыре человека, а не восемь, как сообщалось ранее, заявил в ходе пресс-конференции в четверг премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

По его словам, все погибшие проживали на острове Сен-Мартен. На настоящее время не сообщается ни об одном погибшем на острове Сен-Бартелеми.

В то же время, отметил Филипп, "пострадали около 50 человек, причем двое находятся в тяжелом состоянии и один — в критическом".

"С завтрашнего дня (в заморских территориях Франции — ред.) будет объявлен режим природной катастрофы", — добавил премьер.

Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. По информации СМИ, владельцами недвижимости на французских островах в Карибском море являются, в частности, британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, российский миллиардер Роман Абрамович, другие бизнесмены, а также именитые актеры и певцы.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.