МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех погибших из-за урагана "Ирма", передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление губернатора Рикардо Росселло (Ricard Rossello).

Среди погибших — две женщины и один мужчина. 79-летняя женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Ранее сообщалось, что жертвами "Ирмы" уже стали десять человек.