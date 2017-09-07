МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что временных сроков по заключению мирного договора России и Японии нет, но есть общая ориентированность на результат.
"Здесь не может быть временных рамок, это очень сложный, очень чувствительный вопрос. Россия и Япония уверенно идут по пути наращивания взаимного доверия, взаимовыгодного сотрудничества, что, безусловно, не может не способствовать формированию благоприятной атмосферы для поиска решения по мирному договору. Поэтому каких-то временных сроков здесь нет, но общая ориентированность на этот результат есть", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках заключения мирного договора между Россией и Японией.
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.