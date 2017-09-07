Треть кораблей Седьмого флота США не соответствуют нормативам, узнали СМИ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Представители командования ВМС США в ходе проверок боеготовности базирующегося в Японии Седьмого флота, два эсминца которого потерпели крушения минувшим летом, установили, что военные сертификаты (подтверждение соответствующего уровня боевой подготовки), почти 40% выполнявших боевые задачи кораблей были просроченными, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, такие данные подкомитету палаты представителей конгресса США в четверг представят заместитель главкома ВМС адмирал Билл Моран, начальник надводных сил контр-адмирал Рональд Боксалл и директор главного контрольного управления по вопросам структуры и боеготовности вооруженных сил Джон Пендлтон.

"Это представляет собой более, чем пятикратное увеличение процента просроченных военных сертификатов для этих кораблей с момента нашего отчета в мае 2015 года", — цитирует издание текст предстоящего заявления Пендлтона.

Представители командования также выяснили, что "ВМС сокращали боевую готовность и время учений Седьмого флота в обмен на увеличение его присутствия в регионе".

Издание отмечает, что пока невозможно "провести четкую линию" между снижением боеготовности кораблей и крушениями эсминцев. Вместе с тем, эксперты считают, что эти проблемы являются симптомами перегруженности флота, который идет на слишком большие риски с целью соответствовать требованиям, поставленным перед ним.

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения. В июне эсминец "Фитцджеральд" столкнулся с филиппинским контейнеровозом, погибли семь американских моряков. С января имели место еще два аналогичных столкновения без жертв.

После серии инцидентов командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт освободил от должности командующего Седьмым флотом ВМС США трехзвездного адмирала Джозефа Окойна. Решение было принято руководством американских ВМС "в связи с утратой доверия".