Каталонский депутат спрогнозировала, что может произойти после референдума

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Депутат партии левых республиканцев (Esquerra republicana) Каталонии Ана Сурра рассказала РИА Новости о возможных сценариях в случае проведения референдума о независимости этого региона.

Она пояснила, что в случае победы противников референдума правительство автономного сообщества распустят и будут назначены выборы. Если же большинство проголосуют за независимость региона, в течение 48 часов Каталонию "провозгласят республикой, и начинается процесс создания новой конституции при участии всех жителей".

"Затем будет проведено голосование за конституцию новой республики. Согласно этой конституции, выберут органы власти. Таким образом, за 48 часов все решится", — объяснила депутат.

Что касается членства в Евросоюзе, она подчеркнула, что в законе ЕС "ничего не сказано о том, что произойдет с тем регионом, который отделяется от страны-члена объединения". В случае возникновения подобного прецедента решение, по словам депутата, "должно быть политическим". "Я не думаю, что ЕС выбросит 7 миллионов человек и жизнеспособную с экономической точки зрения территорию, которая продолжит вносить весомый вклад в ЕС", — полагает Сурра.

Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. 6 сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства. Все документы, которые принимают каталонские политики, уже оспорены или будут оспорены испанским правительством в Конституционном суде.