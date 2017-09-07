Критика учений нужна Западу для оправдания своих маневров, заявил эксперт

МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2017" не несут опасности для соседних с Белоруссией стран, а критика с их стороны позволяет в определенной степени оправдать свои военные маневры, заявил РИА Новости экс-министр обороны Белоруссии Петр Чаус.

Белорусско-российские учения "Запад" проводятся раз в два года и в этом году пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии (шесть полигонов и два участка местности), а также на трех полигонах России. Ряд стран НАТО, а также власти Украины выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Ранее начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев назвал непонятным ажиотаж вокруг учений "Запад-2017", особенно на фоне того, что страны НАТО увеличили количество учений в регионе за последние восемь лет вдвое, а численность привлекаемых к учениям войск — более чем в четыре раза.

"Думаю, что наш президент и военное руководство достаточно хорошо разъяснили нашу политику, позицию и никакой опасности для них (соседних с Белоруссией стран – ред.) нет. Это (критика учений – ред.) просто повод, они ищут как разыграть какую-то карту и в какой-то степени оправдаться за те мероприятия, которые проводят сами, свои учения", — сказал Чаус.

Он обратил внимание, что НАТО и соседи Белоруссии проводят свои учения часто и привлекают большое количество войск. "Это говорит о том, что у них возможности большие. Конечно, нам (Белоруссии и России – ред.) тоже, может быть, не мешало бы побольше (учений – ред.) проводить, но это слишком дорогостоящее мероприятие. И тот оптимальный вариант, который отработан у нас и россиян, как раз позволяет поддерживать на хорошем уровне подготовку войск", — продолжил собеседник агентства.

По его словам, подобные совместные учения дают военнослужащим опыт. "Это учеба, а учеба всегда нужна, и она полезна", — отметил он. Экс-министр подчеркнул, что во время учений будут отрабатываться вопросы, которые решаются в реальных оборонительных сражениях. "Они (учения – ред.) будут готовить наши войска к ведению оборонительных действий в любых условиях, с любым противником", — сказал Чаус.

Согласно информации белорусского Минобороны, замысел учений "Запад-2017" учитывает опыт вооруженных конфликтов последних лет. Так, отметили в ведомстве, в основу замысла положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный "с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку". Как пояснили в Минобороны, условной причиной обострения является стремление дестабилизировать обстановку в республике и добиться ухудшения отношений между субъектами Союзного государства.

"Это очень хороший замысел. Нужный для нас. Мы не собираемся наступать на кого-то, проводить наступательные действия против своих соседей, а обороняться мы обязаны уметь и уметь хорошо, чтобы другим было неповадно думать, что можно врасплох застать наши вооруженные силы и наши государства", — заявил Чаус.