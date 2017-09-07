В Польше поддержали введение миротворцев в сотрудничестве с Киевом

ВАРШАВА, 7 сен — РИА Новости. МИД Польши поддерживает введение миротворческих сил в Донбасс, однако считает, что они должны быть размещены на российско-украинской границе и только в сотрудничестве с властями Украины.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"Размещение международных миротворческих сил на российско-украинской границе, безусловно, желательно с точки зрения безопасности и стабильности региона. Однако мы не можем принять ситуацию, в которой присутствие этих сил санкционировало бы нарушение общепринятых принципов международного права, в том числе о территориальной целостности и нерушимости границ", — заявили в польском МИД, отметив, что "необходимым условием успеха этой миссии является разработка ее мандата в сотрудничестве с Украиной".