Испанка, добившаяся эксгумации Дали, хочет оспорить выводы экспертизы ДНК

МАДРИД, 7 сен – РИА Новости. Испанка Пилар Абель, которая добилась эксгумации останков Сальвадора Дали, несмотря на отрицательные результаты экспертизы ДНК, продолжает настаивать, что является дочерью сюрреалиста.

Она намерена оспорить результаты экспертизы поскольку "им не верит" и заверяет, что "продолжит борьбу", сообщает испанское телевидение TVE

"Я обжалую и предложу другого патологоанатома, поскольку я не верю", — заявила Абель в интервью, которая считает себя провидицей, способной предсказывать будущее и решать проблемы любого рода.

Судебное заседание, на котором должен быть объявлен окончательный судебный вердикт, должно состояться 18 сентября.

В среду в Фонде "Гала-Сальвадор Дали" сообщили, что проведенный анализ ДНК останков Сальвадора Дали показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом испанки Пилар Абель, которая через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы.

В июне суд Мадрида удовлетворил иск Пилар Абель, зарабатывающей на жизнь предсказанием будущего и решением проблем при помощи снятия порчи, на эксгумацию тела Сальвадора Дали для проведения анализов ДНК. Несмотря на попытки Фонда "Гала-Сальвадор Дали" и мэрии Фигераса отменить или хотя бы отсрочить эксгумацию, она была проведена в ночь с 20 на 21 июля.

Во время эксгумации были взяты "образцы двух больших костей, волосы и ногти" художника. Отмечалось, что его тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, даже знаменитые усы сохранили свою форму.

Ранее адвокат "провидицы" Энрике Бланкес заявил корреспонденту РИА Новости, что если результаты анализа не подтвердят, что Пилар Абель — дочь Дали, то он поставит под вопрос достоверность и тщательность проведения экспертизы. Бланкес заверил, что "если специалистам удастся доказать, что при процедуре никаких ошибок не было, то судебная тяжба будет прекращена".

Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он и стал официальным отцом Абель.