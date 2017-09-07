США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Развал команды Трампа: как глава Госдепа "попал в плохую компанию"

18:0807.09.2017
(обновлено: 18:13 07.09.2017)
022491
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГосударственный секретарь США Рекс ТиллерсонГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

7 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин предположил, что Тиллерсон попал в "плохую компанию"
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, сказал, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "попал в плохую компанию", но он надеется, что глава американской дипломатии, награжденный четыре года назад российским орденом, "вернется на правильный путь". Свое замечание президент сделал, сообщив участникам форума о том, что недавно подписал указ о награждении орденом Дружбы вице-премьера китайского правительства, и пошутив, что "у нас не последний орден".

"Мы вашему соотечественнику, господину Тиллерсону, тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и в другую сторону немножко отруливает. Но, надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный путь в конечном итоге", — сказал Путин, обращаясь к модератору сессии Ронни Чичунг Чан из Гонконга, имеющему американское гражданство.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке

Между тем американские СМИ предполагают, что в ближайшее время Рекс Тиллерсон может действительно оказаться в некой компании — изгнанных с политического олимпа бывших сторонников президента Дональда Трампа.

Не видно — не слышно

На то, что руководитель Госдепа пропал с телеэкранов и голос американской дипломатии почти не слышен из-за голосов политиков и военных, обратил внимание ряд американских СМИ. После совещания Совета по национальной безопасности к журналистам перед зданием Белого дома обратились министр обороны Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Однако Тиллерсона перед камерами не оказалось.

Это усиливает подозрения иностранных партнеров и критиков Трампа в том, что его администрация придает более высокий приоритет военной силе, нежели дипломатии, и скорее склонна прислушиваться к советам нынешних и отставных генералов, чем дипломатов. Однако дело еще и в том, что Тиллерсон ушел в тень неслучайно, ибо находится на грани отставки.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
СМИ: постпред США при ООН Никки Хейли может стать новым госсекретарем

Со ссылкой на анонимный источник в правительстве журнал Foreign Policy сообщает, что пост главы Госдепа в ближайшее время может занять постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. В отличие от Тиллерсона, избегавшего публичных высказываний даже на пике потоков заявлений из Белого дома и Пентагона по поводу последних ядерных испытаний, проведенных Северной Кореей, она высказалась по этому поводу, заявив, что пришло время "исчерпать все наши дипломатические средства, пока не стало слишком поздно". И это ее высказывание было широко растиражировано прессой.

Пикантности ситуации придает то обстоятельство, что Хейли хотя и принадлежит к Республиканской партии, но никогда не была сторонницей Трампа — она относится к тому крылу республиканцев, которое резко критически настроено по отношению к нему. А назначение ее спецпредставителем в ООН в свое время многие расценили как попытку Трампа консолидировать партию.

© AP Photo / Andrew HarnikПостоянный представитель США при ООН Никки Хейли
© AP Photo / Andrew Harnik
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Орденоносный госсекретарь

Тиллерсон, напротив, один из тех, кого президент вполне может считать своими соратниками. И тех, кого в его окружении остается все меньше. Первым — еще в начале года — покинул Белый дом отставной генерал, бывший глава военной разведки Майкл Флинн, который и месяца не проработал советником президента по национальной безопасности. Еще меньше — всего 11 дней — занимал под директора администрации по коммуникациям Энтони Скарамуччи, который распрощался с президентской командой в августе. А между ними были пресс-секретарь Шон Спайсер, предшественник Скарамуччи Майкл Дубке.

Обращает на себя внимание одно обстоятельство. Среди покинувших команду Трампа немалую часть составляют те, кто так или иначе стали жертвами перманентного скандала с "российскими связями" президента.

Скажем, Флинн подал в отставку после того, как ориентированные на Демократическую партию СМИ уличили его в утаивании фактов встреч с российским послом Сергеем Кисляком. И хотя состоялись они еще до того, как Трамп въехал в Белый дом, а Флинн занял свою должность в администрации, его это не спасло.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в Государственном департаменте США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Потянулись на выход: команда Трампа может лишиться ключевых игроков

Под огонь телеканала CNN попал минувшим летом и Энтони Скарамуччи — бывший руководитель избирательного штаба Трампа, который накануне инаугурации президента будто бы встречался с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Впоследствии телеканал опроверг свое сообщение, журналисты, выпустившие его, понесли наказание и даже весь отдел расследований был реорганизован, но, как говорится, "осадок остался".

Что касается Майкла Флинна, то его называли "идеологом Трампа" в части настроя на налаживание отношений с Россией. Он и пост главы разведки в свое время покинул из-за разногласий с Пентагоном — четырехзвездный генерал считал, что в Сирии США должны были поддерживать законную власть страны в лице режима Башара Асада и в тесном взаимодействии с Россией. Конечно же, его не поняли.

Прошлое Рекса Тиллерсона несет еще более заметный "российский след". Его деловая карьера с самого начала была связана с нефтяной корпорацией ExxonMobil, где он начинал с работы на промыслах, а в конце 1990-х — начале 2000-х представлял интересы корпорации в республиках бывшего СССР, и именно тогда, по его словам, познакомился с Владимиром Путиным. Два года спустя после подписания в 2011 году соглашения между ExxonMobil и российской компанией "Роснефть" о совместной разработке месторождений на арктическом шельфе и в Сибири он был приглашен в Кремль для вручения ему ордена Дружбы.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель совета директоров компании "Эксон Мобил" Рекс Тиллерсон во время церемонии награждения руководителей и сотрудников энергетических компаний
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель совета директоров компании "Эксон Мобил" Рекс Тиллерсон во время церемонии награждения руководителей и сотрудников энергетических компаний

Тиллерсон неоднократно критиковал политику предыдущей администрации Барака Обамы в отношении России, с которой, считал он, необходимо не враждовать, а дружить и выстраивать партнерские отношения. Высказывался и против антироссийских санкций, за что в свое время прослыл еще более "пророссийским", чем сам Дональд Трамп. При этом он не упускал случая продемонстрировать преданность главе Белого дома. При обсуждении в конгрессе он стойко отразил все попытки уличить Трампа в связях с российским руководством и поймать на "конфликте интересов", хотя оснований для подобных подозрений было, казалось, достаточно.

Уйдет ли Тиллерсон?

О том, что Рекс Тиллерсон может покинуть администрацию, впервые заговорили еще в июле. В качестве причин называли и его разногласия с Трампом, касающиеся, в частности, отношений с Ираном, и общее разочарование президента работой внешнеполитического ведомства. Впрочем, тогда же американские СМИ усиленно распространяли слух о возможной отставке другого соратника Трампа — министра юстиции и генерального прокурора Джефа Сешнса. Трамп открыто критиковал его и даже публично выражал сожаление, что назначил его на эту должность. Однако сам Сешнс вскоре опроверг слухи и заявил, что не собирается покидать своего поста.

В Государственном департаменте информацию о возможной отставке Тиллерсона сейчас также опровергают, уверяя, что он вовсе не устранился от своей деятельности, а продолжает активно работать, участвуя во всех государственных мероприятиях и проводя встречи и беседы на международном уровне.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи на полях АСЕАН в Маниле
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи на полях АСЕАН в Маниле
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Июнь 2017
© AP Photo / Jacquelyn Martin, File
Скандал в Госдепе: "лучший разведчик по России" не умеет хранить секреты

В самом деле, только в последние дни состоялось несколько бесед и переговоров Рекса Тиллерсона с его российским коллегой Сергеем Лавровым — например, касающихся закрытия консульства России в Сан-Франциско или ситуации на Корейском полуострове. Тем не менее до конца отвергать такую возможность все же не стоит — памятуя о печальном опыте других соратников Трампа.

Говоря о том, что Тиллерсон "попал в плохую компанию", Владимир Путин имел в виду ряд заявлений госсекретаря США, сделанных им в последнее время по разным темам международной повестки и носившим очевидный антироссийский характер. Однако есть определенный шанс, что Рекс Тиллерсон действительно может оказаться в некой компании "бывших друзей Трампа" — в отставке.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена