В Пакистане могут начать дело против экс-премьера

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен – РИА Новости. Национальное бюро учета и контроля Пакистана (NAB) в четверг заявило, что подготовило необходимые документы для начала уголовного преследования бывшего премьер-министра Наваза Шарифа и его семьи, а также действующего главы минфина Исхака Дара.
Как сообщила в четверг пресс-служба NAB, исполнительный комитет провел в Исламабаде заседание по решению Верховного суда. На заседании было принято решение зарегистрировать в суде четыре дела – три против Шарифа и членов его семьи, одно против министра финансов Исхака Дара. Документы подготовлены на основе доклада объединенной следственной группы, который послужил основанием для решения Верховного суда об отстранении Шарифа.
В документах против Шарифа и его семьи речь идет о лондонской недвижимости, бизнесе в Саудовской Аравии и десятке других компаний, подконтрольных семье. В отношении министра финансов дело будет вестись по подозрению во владении активами, превосходящими известные источники доходов.