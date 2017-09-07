В Пакистане могут начать дело против экс-премьера

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен – РИА Новости. Национальное бюро учета и контроля Пакистана (NAB) в четверг заявило, что подготовило необходимые документы для начала уголовного преследования бывшего премьер-министра Наваза Шарифа и его семьи, а также действующего главы минфина Исхака Дара.

В конце июня Верховный суд Пакистана постановил отстранить от власти премьер-министра Наваза Шарифа по итогам предварительного антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи. Расследование началось после публикации в апреле 2016 года документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которые показали, что дети премьера владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями. Верховный суд также распорядился начать уголовное преследование в отношении премьера и его семьи, которое должно завершиться в течение полугода.

Как сообщила в четверг пресс-служба NAB, исполнительный комитет провел в Исламабаде заседание по решению Верховного суда. На заседании было принято решение зарегистрировать в суде четыре дела – три против Шарифа и членов его семьи, одно против министра финансов Исхака Дара. Документы подготовлены на основе доклада объединенной следственной группы, который послужил основанием для решения Верховного суда об отстранении Шарифа.

"Председатель NAB распорядился решительно осуществлять судебное преследование по этим делам в суде", — сообщила пресс-служба.

В документах против Шарифа и его семьи речь идет о лондонской недвижимости, бизнесе в Саудовской Аравии и десятке других компаний, подконтрольных семье. В отношении министра финансов дело будет вестись по подозрению во владении активами, превосходящими известные источники доходов.