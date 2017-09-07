"Силой не вернуть": Киев признал невозможность "отбить" Крым у России

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой. По словам украинского лидера, необходимо создать условия, когда полуостров станет для России "непосильной ношей".

"Непосильная ноша"

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Выступая с ежегодным обращением к парламенту, Порошенко заявил, что вернуть полуостров в состав Украины силовым способом не получится.

"Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. <…> Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло", — заявил украинский президент.

По словам Порошенко, для решения этой задачи Киев задействует все доступные инструменты международного права — санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

В конце июня стало известно, что Порошенко поручил внести поправки в конституцию страны. Главные изменения должны коснуться десятого раздела, где в шести статьях описан статус "Автономной Республики Крым".

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь пояснил, что речь может идти о придании полуострову статуса автономии.

Россия как военная угроза

В своем выступлении Порошенко коснулся также внешних угроз, к которым он причислил Россию.

По словам украинского президента, появилось "все больше доказательств" подготовки России к "войне континентального масштаба". Особые опасения у Порошенко вызвали российско-белорусские учения "Запад-2017".

"Именно по этой причине, а не по каким-то другим, мы усилили контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины", — заявил Порошенко.

В Москве не раз подчеркивали, что учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер. По словам замминистра обороны России Александра Фомина, версии о том, что на маневрах "готовится плацдарм для оккупации" Литвы, Польши и Украины, не имеют ничего общего с реальностью.

Посол России в Минске Александр Суриков, в свою очередь, отмечал, что российские военные не собираются оставаться в Минске после учений.

"Народ решил"

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что Украина никогда не сможет вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

"Порошенко высказал то, что уже давно знает вся Украина, — вернуть Крым невозможно, а уже мирным или военным путем, это приписки. Надо ставить точку после слова "невозможно". И невозможно его вернуть не потому, что нет оружия, нет силы, нет армии, или потому, что армия и оружие есть у России, а потому, что народ решил, что будет так. Ничего с этим решением народа сделать невозможно", — пояснил политик РИА Новости.

По словам Иоффе, Порошенко прекрасно знает о том, что Крым становится самодостаточным, развивающимся регионом, но ему приходится лгать и заигрывать с националистами, которые могут "снести" его в любое время.

"Создать условия, чтобы из-за Крыма было трудно России, Порошенко не сможет. Это просто болтовня", — добавил глава региональной Общественной палаты.

"Наступил себе на горло"

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек назвал выступление Порошенко в Раде "тюнингом" его речи от 2014 года.

"В санкциях и нападках на Россию Запад превзошел самих себя, но все эти яростные волны ненависти разбились о прочный фундамент российской государственности и волю нашего народа. Как говорится, новое — это хорошо забытое старое. И поэтому, побряцав оружием и устроив "боевой гопак" у границ полуострова, лидер Украины решил воткнуть штык в землю и побежал жаловаться в "обком" на строптивого соседа", — заявил парламентарий в эфире радио Sputnik.

"Надо заметить, что виртуозной политической игрой украинский президент не владеет, и приемы воздействия — нехитрые. И то, что он "наступил себе на горло" в отношении военной операции против Крыма, означает лишь одно — "вашингтонский обком" не верит в его "крымский блицкриг", — добавил Бальбек.