США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

"Силой не вернуть": Киев признал невозможность "отбить" Крым у России

22:1707.09.2017
0150
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой. По словам украинского лидера, необходимо создать условия, когда полуостров станет для России "непосильной ношей".

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Без реформ никак: Порошенко назвал главную угрозу государственности Украины
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

"Непосильная ноша"

Выступая с ежегодным обращением к парламенту, Порошенко заявил, что вернуть полуостров в состав Украины силовым способом не получится.

"Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. <…> Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло", — заявил украинский президент.

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Порошенко боится, что российские войска останутся в Белоруссии после учений
По словам Порошенко, для решения этой задачи Киев задействует все доступные инструменты международного права — санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

В конце июня стало известно, что Порошенко поручил внести поправки в конституцию страны. Главные изменения должны коснуться десятого раздела, где в шести статьях описан статус "Автономной Республики Крым".

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь пояснил, что речь может идти о придании полуострову статуса автономии.

Россия как военная угроза

Знак на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
В Киеве предложили сократить число пунктов пропуска на границе с Крымом
В своем выступлении Порошенко коснулся также внешних угроз, к которым он причислил Россию.

По словам украинского президента, появилось "все больше доказательств" подготовки России к "войне континентального масштаба". Особые опасения у Порошенко вызвали российско-белорусские учения "Запад-2017".

"Именно по этой причине, а не по каким-то другим, мы усилили контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины", — заявил Порошенко.

Памятник, на котором житель Днепропетровской области написал, что Крым - это Россия
© Фото : ГУ НП в Дніпропетровській області
Житель Днепропетровской области написал на памятнике, что Крым — это Россия
В Москве не раз подчеркивали, что учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер. По словам замминистра обороны России Александра Фомина, версии о том, что на маневрах "готовится плацдарм для оккупации" Литвы, Польши и Украины, не имеют ничего общего с реальностью.

Посол России в Минске Александр Суриков, в свою очередь, отмечал, что российские военные не собираются оставаться в Минске после учений.

"Народ решил"

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что Украина никогда не сможет вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

Вид на Генуэзскую крепость в городе Судак
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Сын Хрущева рассказал, почему отец передал Крым Украине
"Порошенко высказал то, что уже давно знает вся Украина, — вернуть Крым невозможно, а уже мирным или военным путем, это приписки. Надо ставить точку после слова "невозможно". И невозможно его вернуть не потому, что нет оружия, нет силы, нет армии, или потому, что армия и оружие есть у России, а потому, что народ решил, что будет так. Ничего с этим решением народа сделать невозможно", — пояснил политик РИА Новости.

По словам Иоффе, Порошенко прекрасно знает о том, что Крым становится самодостаточным, развивающимся регионом, но ему приходится лгать и заигрывать с националистами, которые могут "снести" его в любое время.

"Создать условия, чтобы из-за Крыма было трудно России, Порошенко не сможет. Это просто болтовня", — добавил глава региональной Общественной палаты.

"Наступил себе на горло"

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек назвал выступление Порошенко в Раде "тюнингом" его речи от 2014 года.

Отдыхающие на берегу Черного моря в Евпатории. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
У двух крымских городов появятся новые европейские города-побратимы
"В санкциях и нападках на Россию Запад превзошел самих себя, но все эти яростные волны ненависти разбились о прочный фундамент российской государственности и волю нашего народа. Как говорится, новое — это хорошо забытое старое. И поэтому, побряцав оружием и устроив "боевой гопак" у границ полуострова, лидер Украины решил воткнуть штык в землю и побежал жаловаться в "обком" на строптивого соседа", — заявил парламентарий в эфире радио Sputnik.

"Надо заметить, что виртуозной политической игрой украинский президент не владеет, и приемы воздействия — нехитрые. И то, что он "наступил себе на горло" в отношении военной операции против Крыма, означает лишь одно — "вашингтонский обком" не верит в его "крымский блицкриг", — добавил Бальбек.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена