"Силой не вернуть": Киев признал невозможность "отбить" Крым у России

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой. По словам украинского лидера, необходимо создать условия, когда полуостров станет для России "непосильной ношей".
"Непосильная ноша"
Выступая с ежегодным обращением к парламенту, Порошенко заявил, что вернуть полуостров в состав Украины силовым способом не получится.
"Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. <…> Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло", — заявил украинский президент.
В конце июня стало известно, что Порошенко поручил внести поправки в конституцию страны. Главные изменения должны коснуться десятого раздела, где в шести статьях описан статус "Автономной Республики Крым".
Депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь пояснил, что речь может идти о придании полуострову статуса автономии.
Россия как военная угроза
По словам украинского президента, появилось "все больше доказательств" подготовки России к "войне континентального масштаба". Особые опасения у Порошенко вызвали российско-белорусские учения "Запад-2017".
"Именно по этой причине, а не по каким-то другим, мы усилили контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины", — заявил Порошенко.
Посол России в Минске Александр Суриков, в свою очередь, отмечал, что российские военные не собираются оставаться в Минске после учений.
"Народ решил"
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что Украина никогда не сможет вернуть полуостров под свою юрисдикцию.
По словам Иоффе, Порошенко прекрасно знает о том, что Крым становится самодостаточным, развивающимся регионом, но ему приходится лгать и заигрывать с националистами, которые могут "снести" его в любое время.
"Создать условия, чтобы из-за Крыма было трудно России, Порошенко не сможет. Это просто болтовня", — добавил глава региональной Общественной палаты.
"Наступил себе на горло"
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек назвал выступление Порошенко в Раде "тюнингом" его речи от 2014 года.
"Надо заметить, что виртуозной политической игрой украинский президент не владеет, и приемы воздействия — нехитрые. И то, что он "наступил себе на горло" в отношении военной операции против Крыма, означает лишь одно — "вашингтонский обком" не верит в его "крымский блицкриг", — добавил Бальбек.