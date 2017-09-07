Евросоюз хочет сотрудничать с Британией в борьбе с терроризмом после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз хочет договориться с Великобританией о сотрудничестве после Brexit не только в сфере торговли, но и по борьбе с терроризмом, сказал главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье.
Он напомнил, что переговоры о будущих отношениях ЕС и Великобритании могут начаться лишь по достижению достаточного прогресса в переговорах об условиях "развода" регионов, которые включают в себя вопросы прав граждан, ирландской границы и исполнения финансовых обязательств страны перед союзом. Вопросы будущих отношений, по словам Барнье, потребуют заключения с Соединенным королевством еще одного соглашения, помимо соглашения непосредственно "о разводе".
"Что касается второго соглашения, мы хотим амбициозной договоренности с Соединенным королевством не только для торговли, но и для нашего необходимого сотрудничества с точки зрения безопасности, борьбы с терроризмом, обороны", — сказал он на пресс-конференции в четверг.