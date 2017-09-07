Испанская оппозиция предложила решить "каталонский вопрос" в парламенте

МАДРИД, 7 сен — РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) — крупнейшая оппозиционная сила страны — выступила с предложением урегулировать "каталонский вопрос" в Конгрессе депутатов парламента.

Предложение о создании соответствующей комиссии было внесено в четверг депутатами-социалистами. ИСРП считает, что для урегулирования конфликта необходимо внести поправки в конституцию с тем, чтобы Испания превратилась в федеративное государство.

"Федерализм по определению является соглашением. Считаем, что необходимо перейти от нынешнего разногласия к законному и открытому диалогу и обмену идеями, в котором участвовали бы все стороны", — говорится в документе.

Социалисты предлагают создать "непостоянную комиссию для оценки и изменения государства автономий". Ранее премьер Рахой, а также глава партии Podemos Пабло Иглесиас поддержали идею создания такой комиссии.

В четверг премьер Испании Мариано Рахой встретился с главой ИСРП Педро Санчесом, эта встреча была посвящена ситуации в Каталонии. На ней, как стало известно из окружения Санчеса, лидер испанских социалистов выразил полную поддержку правительству в вопросе каталонского референдума.

Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. 6 сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства. Все документы, которые принимают каталонские политики, будут оспорены испанским правительством в Конституционном суде.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?" Для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено.

Результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления, обещает каталонское руководство. По словам его представителей, если победят сторонники отделения от Испании, начнется процесс создания независимого государства, если большинство проголосуют за сохранение Каталонии в составе Испании, то в автономном сообществе будут проведены внеочередные выборы в местный парламент.