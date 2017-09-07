В Киеве назвали невозможным обмен "всех на всех" пленных в Донбассе

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Ополченцы требуют обмена пленными в Донбассе по формуле "всех на всех", однако такой обмен невозможен в условиях незавершенного конфликта, заявил в четверг руководитель центра по освобождению пленных при Службе безопасности Украины (СБУ) Юрий Качанов.

По его словам, на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе ополченцы требуют осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех". "В настоящее время я еще раз говорю, как участник минских переговоров, представители от Донецка, от Луганска категорически против маленьких узких обменов. "Всех на всех" и точка", — приводит слова Качанова украинское агентство УНИАН.

По его мнению, в условиях незавершенности конфликта осуществлять такой обмен нельзя. "Мы объясняем: все равно поэтапность, все равно незаконченный конфликт. Каждый день с одной и с другой стороны (люди попадают в плен — ред.). Если два месяца тому назад у нас 118 человек было, то сейчас 144 (пленных)", — заявил представитель СБУ.

В то же время, как утверждает Качанов, на переговорах контактной группы от Киева требуют освободить более 500 человек, а киевская сторона в рамках обмена пленными готова рассмотреть вопрос о передаче 309 человек. "Из наших 144 (пленных) они признали официально 71 человека", — добавил он.

Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона, по его словам, полностью игнорирует значительную часть запросов Луганска по тем лицам, которых планируется обменять со стороны ополченцев.