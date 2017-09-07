Правительство Каталонии обвинило Мадрид во введении "скрытой осады"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правительство Каталонии обвинило власти Испании во введении "скрытого осадного положения" региона, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на представителя кабинета Жорди Туруля.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Испании подает иски в отношении ряда депутатов каталонского парламента и членов Женералитета из-за принятых документов о проведении референдума о независимости. Кроме того, как заявил премьер Испании Мариано Рахой, правительство страны подает иски в Конституционный суд в связи с документами, принятыми парламентом и правительством Каталонии о проведении референдума.

"В условиях скрытого положения осады мы должны защищать наши основные права, права человека, такие, как свобода выражения или право на политическую инициативу", — приводит издание слова Туруля.

Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Шестого сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства. Все документы, которые принимают каталонские политики, уже оспорены или будут оспорены испанским правительством в Конституционном суде.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?" Для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено.

Результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления, обещает каталонское руководство. По словам его представителей, если победят сторонники отделения от Испании, начнется процесс создания независимого государства, если большинство проголосуют за сохранение Каталонии в составе Испании, то в автономном сообществе будут проведены внеочередные выборы в местный парламент.