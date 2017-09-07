Власти Мьянмы попросили МККК увеличить гуманитарную помощь стране

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правительство Мьянмы обратилось к Международному комитету Красного Креста с просьбой нарастить масштабы гуманитарной деятельности в стране в связи с конфликтом в штате Ракхайн, заявил в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

Он отметил, что организация "очень обеспокоена" сложившейся в штате Ракхайн ситуацией. "В связи с недавними событиями правительство Мьянмы попросило нас активизировать нашу деятельность по гуманитарному содействию, этим мы сейчас и занимаемся, причем наша деятельность направлена на районы как внутри самой Мьянмы, так и по другую сторону границы, в некоторых районах республики Бангладеш. Поскольку многие люди оказались изолированы в результате конфликта на ничейной земле – между Мьянмой и Бангладеш, и нашу деятельность мы осуществляем в сотрудничестве с обществом Красного креста Мьянмы и Красного полумесяца Бангладеш", — рассказал Штилхарт.

Он отметил, что в настоящее время МККК оказывает экстренную гуманитарную помощь 4 тысячам человек, которые оказались изолированными в результате столкновений на границе между Мьянмой и Бангладеш. Штилхарт пояснил, что организация предоставляет нуждающимся питьевую воду и продовольствие.

Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

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