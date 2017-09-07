Минобороны Франции и Германии осудили проведение учений "Запад-2017"

ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Министры обороны Франции и Германии выступили с осуждением в связи с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", назвав их "стратегией запугивания" Москвы, передает в четверг радиостанция Europe1.

"Бесспорно, мы видим демонстрацию возможностей и мощи русских… Тем, кто сомневается в этом… нужно только взглянуть на численность задействованных в учениях "Запад" сил: более ста тысяч человек", — заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, комментируя предстоящие учения в кулуарах неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Таллине.

По мнению главы французского военного ведомства Флоранс Парли в этой связи "важно вновь подтвердить наше (НАТО — ред) присутствие перед лицом этой демонстрации со стороны россиян".

"Своим присутствием мы покажем, таким же видимым любому потенциальному противнику образом, что территории балтийских стран и Польши прикрыты гарантиями (Североатлантического) альянса", — добавила Парли.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Ряд стран НАТО, а также власти Украины выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.