МККК не наблюдает последовательного соблюдения перемирия в Донбассе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Последовательного соблюдения режима прекращения огня в Донбассе не наблюдается, заявил в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) Доминик Штилхарт.

"В этом году мы видим снижение активности боевых действий в Донбассе, однако последовательного соблюдения прекращения огня не наблюдается", — заявил Штилхарт.

Он отметил, что перестрелки, которые приводят к ранениям и гибели гражданского населения, по-прежнему возникают вдоль всей линии соприкосновения.

"В нашей деятельности мы уделяем особое внимание населению деревень, сел и городов вдоль линии соприкосновения, которые остались в них, несмотря на боевые действия или вернулись в свои дома. В частности, в прошлом 2016 году мы отремонтировали 50 школ, чтобы дети смогли продолжить свое образование, и мы продолжим эту деятельность в отношении населенных пунктов вдоль линии соприкосновения", — сказал Штилхарт.

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