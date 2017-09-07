Каталония, на выход: Барселона не хочет кормить Мадрид

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Парламент испанского автономного сообщества Каталония одобрил проведение референдума о независимости края. Голосование, в результате которого на карте Европы может появиться самопровозглашенное государство, назначено на 1 октября. Каталонские сепаратисты опираются на поддержку населения, но лишены союзников как внутри Испании, так и в Евросоюзе и США. Ни Брюссель, ни Вашингтон не отказывают региону в праве на независимость "в теории", но дают понять, что на практике это неприемлемо.

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Хватит кормить Мадрид

С экономической точки зрения Каталония со своей преуспевающей столицей Барселоной — один из всего нескольких регионов-доноров в Испании. Известный своей туристической инфраструктурой и развитым сельским хозяйством, край выплачивает в бюджет королевства значительно больше, чем получает из него. На экономические перипетии накладывается история долгое время подавлявшейся региональной идентичности. При диктаторе Франко, правившем Испанией в середине XX века, каталонцам предписывалось забыть свои отличия от испанцев.

Экономический кризис 2008 года подогрел тлевшие десятилетиями сепаратистские настроения в регионе. На фоне того как Испания все более погружалась в безработицу, Каталония выглядела островком экономической стабильности. По мнению многих в крае, финансовое положение можно было бы улучшить путем сокращения отчислений в государственный бюджет. И в 2014 году Каталония провела свой первый, хотя и юридически не обязывающий, референдум о независимости: за высказалось 80,8% проголосовавших. На состоявшихся в 2015 году новых местных выборах еще раз победили сепаратисты, на этот раз намеренные довести вопрос о независимости до конца.

Инициативу в проведении голосования взял на себя председатель каталонского правительства Карлес Пучдемонт, заступивший на место Артура Маса — предыдущего сепаратистского лидера, лишенного права избираться судом Испании. Рискующий серьезными осложнениями с Мадридом, Пучдемонт намерен направиться уже проторенной дорогой. Притом что референдум 2014 года прошел при низкой явке избирателей, каталонский премьер провел через парламент закон, допускающий признание итогов независимо от числа участников.

Торжество сепаратистов поставило бы западный мир перед дилеммой. Хотя право нации на самоопределение не отрицается странами НАТО как ценность, поддержку они оказывают только отдельным регионам, вставшим на этот путь. Большинство западных государств не готово внести в этот список Каталонию, однако есть и исключение. В ходе предвыборной кампании во Франции кандидат от правых Франсуа Фийон высказывался за каталонский референдум. Сепаратисты региона поддерживают давние связи с Парижем, рассчитывая на протекцию этой страны в случае самоопределения. Так, высказывались предположения, что знаменитый футбольный клуб "Барселона" в случае обретения независимости не ограничит свои амбиции местным чемпионатом, а будет выступать во французской лиге.

© REUTERS / Albert Gea Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и вице-президент Уриол Жункерас подписывают декрет о проведении референдума о независимости от Испании © REUTERS / Albert Gea Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и вице-президент Уриол Жункерас подписывают декрет о проведении референдума о независимости от Испании

"Барселону" заставят играть в чемпионате Испании

С точки зрения властей Испании политическое движение, происходящее в Барселоне, не имеет никакой юридической силы. В соответствии со статьей 155 конституции королевства, центральная власть имеет право вмешаться в подготовку голосования, вплоть до применения физической силы. Премьер Испании Мариано Рахой уже заявил, что обратится в Конституционный суд страны за признанием голосования незаконным. Судом Пучдемонту грозят и в самой Каталонии — депутаты от партии сторонников национального единства "Граждане" (Сiudadanos). Накануне представители "Граждан" демонстративно покинули зал для голосования, оставив сторонников независимости отдавать голоса за проведение референдума в абсолютном одиночестве.

"Вне всяких сомнений, Конституционный суд королевства не признает итогов референдума. К этому добавится позиция ЕС. Для экономики края критически важно право на безвизовое перемещение с соседними странами, без чего туристический поток угаснет. Но выйдя из состава Испании, Каталония вынуждена будет присоединяться к Евросоюзу на общих основаниях, что чревато трудностями", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

По мнению Абзалова, экономическое положение Испании, затронутой кризисом 2008 года, в последние три года начинает выправляться. "Можно задаться вопросом, какой смысл проводить референдум в таких условиях, когда экономический аргумент сепаратистов уже не выглядит столь привлекательным. Вероятно, одна из причин — Brexit и в целом усилившиеся центробежные процессы в Евросоюзе. Кроме того, для сторонников независимости важно сохранить тему отделения в повестке дня. Вполне возможно, что референдумы будут проводиться теперь на постоянной основе", — говорит эксперт.

Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин придерживается того же мнения. Он считает, что для каталонских сепаратистов важно сдержать свои предвыборные обещания, чтобы их избиратели не почувствовали себя преданными. "Сторонники независимости могут упрекнуть Пучдемонта в обмане, если он не станет бороться за независимость края. Проведение даже неуспешного референдума все равно позволит политикам вернуться к своим сторонникам и сказать им такие слова: мы сделали все что могли, но нам помешали полиция, суды, само испанское государство", — заключает политолог.