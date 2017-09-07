США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Каталония, на выход: Барселона не хочет кормить Мадрид

17:2807.09.2017
(обновлено: 17:40 07.09.2017)
04500
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в БарселонеУчастники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Парламент испанского автономного сообщества Каталония одобрил проведение референдума о независимости края. Голосование, в результате которого на карте Европы может появиться самопровозглашенное государство, назначено на 1 октября. Каталонские сепаратисты опираются на поддержку населения, но лишены союзников как внутри Испании, так и в Евросоюзе и США. Ни Брюссель, ни Вашингтон не отказывают региону в праве на независимость "в теории", но дают понять, что на практике это неприемлемо. 

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Парламент Каталонии аплодисментами встретил законопроект о независимости

Хватит кормить Мадрид

Люди держат эстеладу перед прибытием президента Парламента Каталонии Карме Форкадел к зданию суда в Барселоне, Испания. 8 мая 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
Каталония отделится от Испании. В любом случае
С экономической точки зрения Каталония со своей преуспевающей столицей Барселоной — один из всего нескольких регионов-доноров в Испании. Известный своей туристической инфраструктурой и развитым сельским хозяйством, край выплачивает в бюджет королевства значительно больше, чем получает из него. На экономические перипетии накладывается история долгое время подавлявшейся региональной идентичности. При диктаторе Франко, правившем Испанией в середине XX века, каталонцам предписывалось забыть свои отличия от испанцев.

Экономический кризис 2008 года подогрел тлевшие десятилетиями сепаратистские настроения в регионе. На фоне того как Испания все более погружалась в безработицу, Каталония выглядела островком экономической стабильности. По мнению многих в крае, финансовое положение можно было бы улучшить путем сокращения отчислений в государственный бюджет. И в 2014 году Каталония провела свой первый, хотя и юридически не обязывающий, референдум о независимости: за высказалось 80,8% проголосовавших. На состоявшихся в 2015 году новых местных выборах еще раз победили сепаратисты, на этот раз намеренные довести вопрос о независимости до конца.

Инициативу в проведении голосования взял на себя председатель каталонского правительства Карлес Пучдемонт, заступивший на место Артура Маса — предыдущего сепаратистского лидера, лишенного права избираться судом Испании. Рискующий серьезными осложнениями с Мадридом, Пучдемонт намерен направиться уже проторенной дорогой. Притом что референдум 2014 года прошел при низкой явке избирателей, каталонский премьер провел через парламент закон, допускающий признание итогов независимо от числа участников.

Торжество сепаратистов поставило бы западный мир перед дилеммой. Хотя право нации на самоопределение не отрицается странами НАТО как ценность, поддержку они оказывают только отдельным регионам, вставшим на этот путь. Большинство западных государств не готово внести в этот список Каталонию, однако есть и исключение. В ходе предвыборной кампании во Франции кандидат от правых Франсуа Фийон высказывался за каталонский референдум. Сепаратисты региона поддерживают давние связи с Парижем, рассчитывая на протекцию этой страны в случае самоопределения. Так, высказывались предположения, что знаменитый футбольный клуб "Барселона" в случае обретения независимости не ограничит свои амбиции местным чемпионатом, а будет выступать во французской лиге.

© REUTERS / Albert GeaПредседатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и вице-президент Уриол Жункерас подписывают декрет о проведении референдума о независимости от Испании
© REUTERS / Albert Gea
Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и вице-президент Уриол Жункерас подписывают декрет о проведении референдума о независимости от Испании

"Барселону" заставят играть в чемпионате Испании

Глава Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© Фото предоставлено правительством Каталонии
Каталония назвала своей целью "декларацию о взаимозависимости" с Испанией
С точки зрения властей Испании политическое движение, происходящее в Барселоне, не имеет никакой юридической силы. В соответствии со статьей 155 конституции королевства, центральная власть имеет право вмешаться в подготовку голосования, вплоть до применения физической силы. Премьер Испании Мариано Рахой уже заявил, что обратится в Конституционный суд страны за признанием голосования незаконным. Судом Пучдемонту грозят и в самой Каталонии — депутаты от партии сторонников национального единства "Граждане" (Сiudadanos). Накануне представители "Граждан" демонстративно покинули зал для голосования, оставив сторонников независимости отдавать голоса за проведение референдума в абсолютном одиночестве. 

"Вне всяких сомнений, Конституционный суд королевства не признает итогов референдума. К этому добавится позиция ЕС. Для экономики края критически важно право на безвизовое перемещение с соседними странами, без чего туристический поток угаснет. Но выйдя из состава Испании, Каталония вынуждена будет присоединяться к Евросоюзу на общих основаниях, что чревато трудностями", — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

По мнению Абзалова, экономическое положение Испании, затронутой кризисом 2008 года, в последние три года начинает выправляться. "Можно задаться вопросом, какой смысл проводить референдум в таких условиях, когда экономический аргумент сепаратистов уже не выглядит столь привлекательным. Вероятно, одна из причин — Brexit и в целом усилившиеся центробежные процессы в Евросоюзе. Кроме того, для сторонников независимости важно сохранить тему отделения в повестке дня. Вполне возможно, что референдумы будут проводиться теперь на постоянной основе", — говорит эксперт.

Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин придерживается того же мнения. Он считает, что для каталонских сепаратистов важно сдержать свои предвыборные обещания, чтобы их избиратели не почувствовали себя преданными. "Сторонники независимости могут упрекнуть Пучдемонта в обмане, если он не станет бороться за независимость края. Проведение даже неуспешного референдума все равно позволит политикам вернуться к своим сторонникам и сказать им такие слова: мы сделали все что могли, но нам помешали полиция, суды, само испанское государство", — заключает политолог.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена