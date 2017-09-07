"Миротворец" опубликовал в Facebook данные строителей моста в Крым

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил о намерении внести в свою базу данные почти 300 человек, которые участвуют в строительстве моста через Керченский пролив, и опубликовал часть данных в Facebook.

В соцсети частично опубликованы списки с указанием адресов проживания и паспортных данных работников ООО "МТ-Групп", которые были задействованы в строительстве Керченского моста по состоянию на 21 октября 2016 года.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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