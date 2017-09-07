Узбекистан заверил, что будет придерживаться обязательств с Россией

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов заявил, что РФ является для Узбекистана долгосрочным и проверенным временем стратегическим партнером, и заверил в выполнении республикой союзнических обязательств.

"В Узбекистане высоко ценят и дорожат поступательно, динамично, успешно развивающимися двусторонними отношениями с Россией", — заявил Ашрафханов в четверг на приеме в посольстве Узбекистана в Москве.

Он отметил, что Узбекистан и Россия "всемерно поддерживают друг друга на международной арене".

"Узбекско-российские отношения за последние четверть века переживали много разных этапов, в них были и непростые периоды", — признал посол, но отметил, что "наши двусторонние отношения никогда не носили враждебный или антагонистический характер".

"Россия является для Узбекистана долгосрочным и проверенным временем стратегическим партнером, и в Москве могут быть уверены, что наша страна будет и далее следовать своим союзническим обязательствам", — заверил Ашрафханов.

По его оценке, "сейчас многоплановое сотрудничество Узбекистана и России переживает одну из самых благоприятных и динамичных стадий, наши связи выходят на совершенно иной по содержанию уровень".