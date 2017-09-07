Британия выделила 12 миллионов фунтов пострадавшим от урагана "Ирма"

ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Мария Табак. Британское министерство международного развития выделило 12 миллионов фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от урагана "Ирма" британским заморским территориям, объявил в четверг в парламенте министр по делам Европы и Америк сэр Алан Дункан.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали десять человек.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что правительство срочно выясняет, какого рода помощь требуется жителям Британских Виргинских островов и острова Ангилья.

Он также сообщил, что на заседании чрезвычайного комитета Cobra, которое пройдет под председательством министра обороны Майкла Фэллона, будет обсуждаться вопрос об отправке на Карибы еще одного корабля и вертолета.

"Мы ликвидируем все препятствия на пути к скорейшему оказанию помощи нуждающимся, как только выясним, кто нуждается больше всего", — заверил Дункан.

В настоящее время в регионе находится судно Mounts Bay, доставившее необходимую технику и гуманитарную помощь, а также несколько специалистов министерства международного развития.