Эксперт: Украина будет терять государственность в случае продолжения реформ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Украина будет терять государственность, если власти продолжат проводимые реформы, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к парламенту в четверг заявил, что страна без дальнейшей реализации реформ может потерять государственность.

"Ключевой риск в том, что если продолжать такие реформы, то Украина неизбежно будет терять свою государственность, также мы будем терять украинцев, их будет становиться меньше. Украинцы будут ехать из этой страны, и мы будем повторять судьбу других десуверенизированных, разграбленных, полуразрушенных стран", — сказал Бортник РИА Новости.

По словам политолога, Порошенко сказал о потере суверенитета в случае отсутствия реформ с целью манипуляции. В частности, он пытается навязать обществу мысль, что если не поддерживать курс президента и его реформы, то будет еще хуже, вплоть до потери государственности.

Вместе с тем Бортник считает, что украинскому суверенитету, помимо отсутствия реформ, угрожает эскалация конфликта в Донбассе, внутренний конфликт между политическими элитами, а также конфликт между политической элитой и обществом.

"Если говорить честно, у нас сегодня государственности осталось 30-50%. Мы сейчас в значительной мере десуверенизированная страна. Наше выживание зависит от внешних кредитов, внешней военной помощи", — подчеркнул Бортник.