ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Мария Табак. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил в среду, что предпишет членам своей партии голосовать против законопроекта о Brexit, если он останется в нынешнем виде.
Законопроект, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, был внесен в парламент 13 июля. Главными его положениями является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение конца действия законов ЕС в стране. Голосование во втором чтении состоится в четверг вечером.
"Если законопроект пройдет в нынешнем виде, это будет означать, что парламентарии, по сути, соглашаются на роль зрителей в то время, как эстафетная палочка переходит к правительству, которое сможет делать с Brexit все, что хочет", — заявил Корбин.
Лидер лейбористов выступает против так называемых "полномочий Генриха VIII": он считает, что нынешняя версия законопроекта дает правительству право после Brexit без одобрения парламента вносить изменения в существующее законодательство или отменять законы.
Суть законопроекта
Политологи отмечают, что у парламентариев будет столько работы в ближайшие два года с законопроектом о Brexit, что едва ли они смогут параллельно заниматься чем-то еще. По данным библиотеки палаты общин британского парламента, в настоящее время в Британии действуют 19 тысяч законодательных норм ЕС.
На начальном этапе речь идет о "переименовании" законодательства: те нормы ЕС, которые устраивают британское правительство, станут частью национального британского законодательства. Вместе с тем, из-за Brexit действующим законам потребуются сотни поправок, часто технических, удаляющих ссылки на институты ЕС. Однако потребуется внести и более важные поправки, в том числе касающиеся регулирования различных сфер жизни страны. И во многих случаях Британии предстоит заместить действующие европейские регуляторы, выбрав для осуществления их функций те или иные национальные институты.
Тем не менее, несмотря на сложность процесса, парламентариям не придется голосовать по каждому из изменяемых законов. Часть просто потеряет актуальность после того, как в Британии будет реализована собственная политика в области миграции, контроля за таможенными процедурами, сельского хозяйства и торговли. По данным британских СМИ, для этого парламенту предстоит принять всего около 15 законов. В части внесения поправок в действующие законы парламентарии могут дать правительству полномочия вносить изменения сразу в группы нормативных актов без необходимых при принятии новых законов законодательных процедур. Это единственный способ завершить работу над законодательством до Brexit. Одобрен законопроект должен быть до завершения переговоров с ЕС. В силу тогда он вступит в момент выхода Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года.