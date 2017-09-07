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В мире

Лидер британских лейбористов призвал голосовать против билля о Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (216)
16:0707.09.2017
(обновлено: 16:08 07.09.2017)
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фотоФлаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Мария Табак. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил в среду, что предпишет членам своей партии голосовать против законопроекта о Brexit, если он останется в нынешнем виде.

Флаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AFP 2017 / John Thys
Британия надеется на ускорение процесса переговоров с ЕС по Brexit
В четверг палата общин британского парламента приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Brexit, известного еще также как "Великий законопроект об отмене" и Билль об отмене законов ЕС.

Законопроект, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, был внесен в парламент 13 июля. Главными его положениями является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение конца действия законов ЕС в стране. Голосование во втором чтении состоится в четверг вечером.

"Если законопроект пройдет в нынешнем виде, это будет означать, что парламентарии, по сути, соглашаются на роль зрителей в то время, как эстафетная палочка переходит к правительству, которое сможет делать с Brexit все, что хочет", — заявил Корбин.

Лидер лейбористов выступает против так называемых "полномочий Генриха VIII": он считает, что нынешняя версия законопроекта дает правительству право после Brexit без одобрения парламента вносить изменения в существующее законодательство или отменять законы.

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
Британский министр: "билль об отмене" поможет максимально смягчить Brexit
Между тем, не исключено, что Корбина ждет очередной удар: некоторые парламентарии-лейбористы возмущены тем, что лидер не обсудил ситуацию с ними, и планируют воздержаться от голосования. Такая ситуация станет очередным свидетельством того, что Лейбористская партия находится в глубоком кризисе.

Суть законопроекта

Политологи отмечают, что у парламентариев будет столько работы в ближайшие два года с законопроектом о Brexit, что едва ли они смогут параллельно заниматься чем-то еще. По данным библиотеки палаты общин британского парламента, в настоящее время в Британии действуют 19 тысяч законодательных норм ЕС.

На начальном этапе речь идет о "переименовании" законодательства: те нормы ЕС, которые устраивают британское правительство, станут частью национального британского законодательства. Вместе с тем, из-за Brexit действующим законам потребуются сотни поправок, часто технических, удаляющих ссылки на институты ЕС. Однако потребуется внести и более важные поправки, в том числе касающиеся регулирования различных сфер жизни страны. И во многих случаях Британии предстоит заместить действующие европейские регуляторы, выбрав для осуществления их функций те или иные национальные институты.

Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В Европарламенте считают предложения Лондона по Brexit туманными
Изменение законодательства затронет практически все секторы экономики. К примеру, Брюсселем регулируется химическая отрасль, для которой создан широкий реестр стандартов и допусков. Для того чтобы британские товары получили доступ на европейские рынки, они должны производиться по стандартам ЕС, а значит, что все регулирующие меры Евросоюза должны быть продублированы в Великобритании. В банковском секторе правительство будет решать, кто останется главным регулятором и разработчиком правил банков — Центробанк, Минфин или парламент. В сфере сельского хозяйства предстоит определить регулятора по допуску и использованию генетически модифицированных культур. Такая же проблема стоит перед фармацевтической отраслью. При этом ряд отраслей хотели бы остаться под юрисдикцией ЕС. В частности, представители авиакосмической отрасли, по данным СМИ, пытаются уговорить правительство сохранить членство страны в Европейском космическом агентстве, так как создание дублирующей структуры в Британии было бы затратно как в плане средств, так и времени.

Тем не менее, несмотря на сложность процесса, парламентариям не придется голосовать по каждому из изменяемых законов. Часть просто потеряет актуальность после того, как в Британии будет реализована собственная политика в области миграции, контроля за таможенными процедурами, сельского хозяйства и торговли. По данным британских СМИ, для этого парламенту предстоит принять всего около 15 законов. В части внесения поправок в действующие законы парламентарии могут дать правительству полномочия вносить изменения сразу в группы нормативных актов без необходимых при принятии новых законов законодательных процедур. Это единственный способ завершить работу над законодательством до Brexit. Одобрен законопроект должен быть до завершения переговоров с ЕС. В силу тогда он вступит в момент выхода Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года.

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