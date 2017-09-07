Тайский "человек-паук" спас мотоциклиста от смерти под колесами машин

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мужчина в костюме "человека-Паука" спас жизнь мотоциклисту, которого сбила машина. Видеозапись с ДТП была опубликована на странице полицейского департамента провинции Та-Янг (Тайланд) в Facebook.

На кадрах видно, как мотоциклиста сбивает белый пикап. Пострадавший упал на проезжую часть и лежал там, пока к нему не подбежал мужчина, одетый в костюм "Человека-паука". Он остановил движение на дороге и оказал мотоциклисту первую помощь.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший получил тяжелые травмы. Выяснилось, что "человеком-пауком" оказался бывший актер, сейчас работающий продавцом гирлянд. Мужчина признался, что любит носить на работе супергеройские костюмы.