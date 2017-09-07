Начальники Генштабов России и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

БАКУ, 7 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Начальники Генштабов Азербайджана и РФ Наджмеддин Садыков и Валерий Герасимов обсудили в четверг в Баку ситуацию по карабахской проблеме, а также сотрудничество в военной и военно-технической сфере, сообщила пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны РФ Герасимов прибыл в Баку, где проведет переговоры с председателем военного комитета НАТО Петром Павлом.

"Затронув на встрече военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник Н. Садыков отметил, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Начальник Генштаба подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках норм международного права", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, перспективы развития связей в области военного образования. Герасимов подчеркнул "важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей на высоком уровне", отмечается в сообщении.

Начальник Генштаба ВС РФ выразил признательность руководству Азербайджана за организацию двусторонней встречи с председателем военного комитета НАТО в Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.