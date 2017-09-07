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В мире

Десять литров борща и каноэ: ураган "Харви" глазами русских

Сюжет:
Ураган "Харви" в США (174)
15:5507.09.2017
(обновлено: 15:57 07.09.2017)
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© AFP 2017 / Emily KaskПоследствия наводнения после урагана Харви недалеко от Оринджа, штат Техас США. 2 сентября 2017Последствия наводнения после урагана Харви недалеко от Оринджа, штат Техас США. 2 сентября 2017
© AFP 2017 / Emily Kask

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Обрушившийся на техасский город Хьюстон ураган "Харви" сплотил проживающих в этом городе русских. Соотечественники активно помогают друг другу: вывозят на лодках людей из затопленных домов, ищут пропавших, помогают чинить поврежденные дома, кормят оставшихся без крова.

Последствия наводнения после урагана Харви в Хьюстоне, штат Техас. 31 августа 2017
© AP Photo / Gregory Bull
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В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году ураган "Катрина" привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.

После того как стихия отступила, люди продолжают бороться с ее страшными последствиями – у многих оказались разрушены дома, где-то уровень воды в доме достигает почти метра. После такого полы, стены, крышу приходится разбирать и выстраивать с нуля.

В самом Хьюстоне проживает около 1,5 тысячи россиян, многих из них так или иначе затронула стихия. Есть однако и те, кому повезло, и их дома остались в сохранности. Они и решили организовать настоящую спасательную операцию.

© REUTERS / Rick WilkingПолиция Хьюстона объезжает город после урагана Харви. 1 сентября 2017
© REUTERS / Rick Wilking
Полиция Хьюстона объезжает город после урагана Харви. 1 сентября 2017

"Это было действительно страшно"

Юлия Ядришченская переехала в США 11 лет назад из Комсомольска-на-Амуре, и это наводнение в Хьюстоне для нее не первое, но при этом самое мощное.

Затопленная дорога после урагана Харви в Ориндже, штат Техас. 1 сентября 2017
© AP Photo / Gerald Herbert
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"В 2008-м был ураган "Айк", но последствия были не такие, как при урагане "Харви". Этот ураган был очень сильный. Около недели мы не видели солнца, и каждый день шел дождь. Переливались из берегов реки, озера, бассейны, все разливалось. Это было действительно страшно", — сказала по телефону РИА Новости Ядришченская.

По ее словам, произошедшее в Техасе стало "большой трагедией". Она рассказала, что объединить усилия русских соотечественников удалось в Facebook в группе "Русский Хьюстон": на странице был размещен пост с предложением оказать помощь, с этого все и началось.

Хлеб. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Одним из первых откликнулся местный житель Антон Китугин, рассказала Ядришченская. "Он сказал, что "если кому-то нужна эвакуация, у меня есть большой грузовик, я могу найти лодку, если кому-то нужно, я приеду и вас заберу". Было много запросов во время урагана, и он ездил и помогал. Я ему предложила свою помощь, и он предложил мне стать координатором", — отмечает собеседница агентства.

По ее словам, люди звонили с просьбой срочно их эвакуировать, а кто-то просто не мог добраться до своих домов. Первые дни Юлия и ее товарищи на лодке отвозили и забирали из затопленных домов людей, а также помогали с поиском пропавших.

Мужчина идет с зонтом во время урагана Ирма в Фахардо, Пуэрто-Рико
© REUTERS / Alvin Baez
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"Во многих домах вода все еще стоит, в некоторых сошла. Сейчас встал вопрос о ремонте домов. Наши русские люди стали искать волонтеров, кто им бы мог помочь в доме. На такие вызовы мы стали выезжать. В каком-то доме нужно помочь убрать полы, в каком-то доме разобрать шкафы, кому-то нужно просто дать профессиональный совет, что дальше делать, где-то нужно вывезти вещи, чтобы они на солнце постояли. Проблема возникла и со строительным мусором. Что сделал Антон — он открыл счет, и наши русские люди туда отправляли пожертвования. На эти деньги мы сняли прицеп, и с этим прицепом мы ездили, и до сих пор ездим по домам, чтобы собирать мусор и отвозить на свалку, чтобы он не стоял возле дома", — говорит Ядришченская.

Россиянка говорит, что таким образом они хотели дать надежду людям, которые находились в состоянии шока и страха от происходящего.

"Хотелось им показать, что они не одни, и что мы – русские люди, живущие в Хьюстоне, — мы поможем. Только попросите, и мы абсолютно безвозмездно поможем!" — добавила она.

На настоящий момент, по ее словам, им удалось помочь порядка 30 семьям.

© REUTERS / Rick WilkingМестные жители с вещами на улице затопленной штормом "Харви" на северо-востоке Хьюстона. 30 августа 2017
© REUTERS / Rick Wilking
Местные жители с вещами на улице затопленной штормом "Харви" на северо-востоке Хьюстона. 30 августа 2017

Десять литров борща и каноэ

Президент Объединенной русско-американской ассоциации URAA Елена Суворова-Филипс объявила сбор пожертвований, но собрала пока незначительную сумму, хотя надеется на большее. По ее словам, она пожертвовала 100 долларов плотнику Антону Китугину, который уже в первые дни урагана на своей машине и с лодкой ездил спасать людей.

Корреспондент CNN в прямом эфире спас мужчину из тонущей машины в Техасе
Корреспондент CNN в прямом эфире спас мужчину из тонущей машины в Техасе

По ее словам, многие дома в различных районах до сих пор затоплены, люди сидят как на острове. "Галя сидит, Саша сидит, Катя — ее дети вывозили ее и пострадавших, ее муж, бывший полицейский Поль, они спасали всех соседей последних на лодке. У них три ступеньки в дом, на первой ступеньке была вода, а дальше не пошло. Как я им говорю: за вашу доброту повезло!" — рассказывает Суворова-Филипс.

По ее словам, во вторник на этой неделе она "наварила десять литров борща" и хотела раздать членам своей ассоциации, но до многих не удалось добраться: одна женщина не могла выйти из дома "из-за сильного течения", а другой мужчина рассказал: "Мы как на острове, я плавал на каноэ в апартаменты бывшей тещи". Так что, по словам Суворовой-Филипс, она "раздала борщ, кому могла".

Евгений Кессельман, генеральный директор авиакомпании, занимающейся перевозками на частных самолетах, разместил у себя супружескую пару из затопленного района. "У нас есть гостевой дом, мы их разместили. У них вообще все залило, от пола до потолка. Они сначала попали в местный shelter (убежище — ред.), а потом увидели объявление", — пояснил Кессельман.

Ситуация в Хьюстоне после урагана Харви, штат Техас, США. 2 сентября 2017
© REUTERS / Gary McWilliams
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Кроме того, на пике наводнения купить билеты из Хьюстона на коммерческие авиарейсы было невозможно, но частным самолетам разрешали посадку на небольших аэродромах. Компания Кессельмана воспользовалась этим: ее самолеты, перелетавшие на большие расстояния порожняком, садились в Хьюстоне и брали на борт людей, которым нужно было улететь из города. Например, одна семья не могла улететь из Хьюстона после отпуска у друзей, в то время как у пожилых родственников в Москве были проблемы со здоровьем.

"Мы взяли свой самолет из Остина, привезли в Хьюстон, чтобы взять их и отвезти в Майами, где они пересядут на коммерческий рейс и улетят в Москву", — рассказал Кессельман.

© AP Photo / LM OteroУбежище в Хьюстоне от урагана Харви, штат Техас. 29 августа 2017
© AP Photo / LM Otero
Убежище в Хьюстоне от урагана Харви, штат Техас. 29 августа 2017

"Ничего подобного не видели"

Представители русской диаспоры в городе Хьюстон оказывают друг другу очень серьезную поддержку для того, чтобы справиться с последствиями наводнения после урагана "Харви", рассказал в среду РИА Новости по телефону местный житель Игорь Куваев.

После урагана Харви в Аранзасском перевале, штат Техас. 26 августа 2017
© AP Photo / Eric Gay
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"Вода постепенно сходит, но есть ряд районов, которые затоплены до сих пор. Наш — в том числе", — сообщил он.

По рассказам Игоря, в его доме по-прежнему затоплен первый этаж. "Мы увидели, что вода поднимается, собрали вещи и уехали к друзьям. Решили не рисковать, поскольку у нас маленький ребенок. Сейчас у них и живем", — сказал он.

Куваев отметил, что представители русской диаспоры очень помогают друг другу. "Многие приютили тех, у кого затоплены дома, люди раздают еду, помогают разгребать завалы. Нам один русский парень помог добраться на лодке до дома. Помощь приходит с самых разных сторон, и это, конечно, меняет настроение в лучшую сторону", — сказал он.

Игорь работает геологом, приехал в Хьюстон из Москвы пять лет назад. Он надеется, что вода из его дома уйдет через неделю, но ремонт, по его оценкам, займет 4-6 месяцев. "Люди шокированы тем, что произошло. У нас в районе люди живут по 30-40 лет, и они говорят, что никогда не видели ничего подобного", — признался он.

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