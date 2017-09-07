Украина планирует выйти на мировой рынок заимствований в сентябре

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Кабинет министров Украины приветствует принятие парламентом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения доходов нерезидентов-владельцев ценных бумаг Украины. По данным правительства, он позволит убрать разночтения относительно освобождения от налогообложения доходов иностранных инвесторов, полученных от операций с государственными и муниципальными облигациями.

Объясняя необходимость принятия документа, Гройсман отметил, что этот закон пригодится в процессе организации выхода Украины на мировой рынок капитала и повысит инвестиционную привлекательность государственных бумаг, которые являются одним из инструментов привлечения средств в экономику.

"Это вопрос, который имеет государственный вес. Это правильный и, по сути своей, технический законопроект, чтобы мы в сентябре смогли сделать заимствования", — цитирует Гройсмана пресс-служба кабмина. Он также отметил, что документ позволит сэкономить бюджетные средства при обслуживании госдолга.

В июне министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Украина может выйти на международные рынки заимствований этой осенью. Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает осуществление государственных заимствований почти на 175 миллиардов гривен (около 7 миллиардов долларов), в том числе почти 71 миллиард гривен (около 2,8 миллиарда долларов) планируется привлечь из-за рубежа. На внутреннем рынке, соответственно, планируется занять 103,9 миллиарда гривен (около 4,2 миллиарда долларов).