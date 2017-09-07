Украина планирует выйти на мировой рынок заимствований в сентябре

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Украина в сентябре планирует выйти на мировой рынок заимствований, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Объясняя необходимость принятия документа, Гройсман отметил, что этот закон пригодится в процессе организации выхода Украины на мировой рынок капитала и повысит инвестиционную привлекательность государственных бумаг, которые являются одним из инструментов привлечения средств в экономику.
В июне министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Украина может выйти на международные рынки заимствований этой осенью. Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает осуществление государственных заимствований почти на 175 миллиардов гривен (около 7 миллиардов долларов), в том числе почти 71 миллиард гривен (около 2,8 миллиарда долларов) планируется привлечь из-за рубежа. На внутреннем рынке, соответственно, планируется занять 103,9 миллиарда гривен (около 4,2 миллиарда долларов).