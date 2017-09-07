В ЕП отреагировали на возможный референдум о независимости Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Нарушение конституции одной из стран Евросоюза является нарушением правовых норм всего ЕС, заявил председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни в связи с ситуацией вокруг Каталонии, претендующей не независимость от Испании.

В ответ на письмо евродепутата о событиях в Каталонии Таяни заявил, что "конституционные нормы стран-членов как таковые являются внутренним вопросом страны-члена".

"Я со своей стороны уже заявлял публично, что конституционные рамки отдельных стран-членов входят в нормативные рамки Европейского Союза. Они всегда должны соблюдаться", — заявил Таяни в письме, копию которого евродепутат разместила в своем Twitter.

По мнению председателя Европарламента, "любое действие против конституции стран-членов является действием против нормативных рамок Европейского Союза".

"Что касается Европейского Союза, нормы договоров ясны — он должен уважать конституционные нормы стран-членов и основные государственные функции, проистекающие из них", — написал Таяни.

1 октября власти Каталонии намерены провести референдум о независимости, который не признает испанское правительство. 6 сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства.

Все документы, которые принимают каталонские политики, уже оспорены или будут оспорены испанским правительством в Конституционном суде.