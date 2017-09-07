Встречи России и НАТО в Баку укрепляют доверие, считает Алиев

БАКУ, 7 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым заявил, что встречи между Россией и НАТО, проводимые в азербайджанской столице, служат предотвращению рисков и укреплению взаимного доверия.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны РФ Герасимов прибыл в Баку, где проведет переговоры с председателем военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павлом.

По данным пресс-службы президента Азербайджана, Алиев в четверг принял в Баку российскую делегацию во главе с Герасимовым.

"Алиев на встрече выразил уверенность в том, что азербайджано-российское сотрудничество в военной и военно-технической сфере будет развиваться и в дальнейшем. По его мнению, визит В. Герасимова в Баку является хорошей возможностью для обсуждения вопросов на повестке дня и перспектив сотрудничества", — сообщила пресс-служба.

Как уточняет пресс-служба, президент Азербайджана затронул и предстоящую встречу Москва–НАТО в Баку.

"Президент Азербайджана заявил, что встречи между РФ и НАТО служат предотвращению рисков и укреплению взаимного доверия", — говорится в сообщении.