Джон Керри прочитает в Киеве публичную лекцию о дипломатии

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри посетит Киев и прочитает публичную лекцию о преодолении дипломатией вызовов нового мира, сообщается на сайте фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука.
Как отмечается на сайте, Керри поделится мнением о глобальной политике, будущем американской дипломатии и интересах США в мире.
YES — основанный украинским бизнесменом и меценатом Пинчуком крупнейший неправительственный форум по вопросам стратегических отношений Украины и мирового сообщества, который объединяет известных политиков, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов с целью реформирования страны и содействия ее вступлению в ЕС.