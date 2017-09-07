Джон Керри прочитает в Киеве публичную лекцию о дипломатии

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри посетит Киев и прочитает публичную лекцию о преодолении дипломатией вызовов нового мира, сообщается на сайте фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

"Пятнадцатого сентября 2017 года Джон Керри… по приглашению фонда Виктора Пинчука прочитает публичную лекцию "Может ли дипломатия преодолеть вызовы нового мира?" Событие организовано по случаю 14-й ежегодной встречи YES, которая будет проводиться в Киеве с 14 по 16 сентября 2017 года. В лекции примут участие студенты, научные работники и лидеры мнений", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, Керри поделится мнением о глобальной политике, будущем американской дипломатии и интересах США в мире.

YES — основанный украинским бизнесменом и меценатом Пинчуком крупнейший неправительственный форум по вопросам стратегических отношений Украины и мирового сообщества, который объединяет известных политиков, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов с целью реформирования страны и содействия ее вступлению в ЕС.