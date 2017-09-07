МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин назвал бредом слова президента Украины Петра Порошенко о "подготовке России к войне континентального масштаба".

Накануне президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании Верховной раде назвал Россию главной военной угрозой для Украины и назвал российско-белорусские учения "Запад-2017" одним из примеров "подготовки" России к войне.

"У меня такое впечатление, что Порошенко все больше подтверждает, что он страдает определенной степенью нездоровья. Мы неоднократно заявляли, что Россия никогда агрессором не была и не будет. Но вместе с тем мы всегда укрепляем свою обороноспособность", — сказал Швыткин в интервью RT.

Депутат подчеркнул, что учения "Запад-2017" направлены на отработку взаимодействия российских военных с союзниками.

По мнению Швыткина, слова Порошенко могут также быть связаны с попытками Киева добиться поддержки западных стран.

"В очередной раз Порошенко пытается привлечь внимание своих западных спонсоров, чтобы достичь каких-то политических дивидендов и финансовой поддержки. По-другому я не могу это никак оценить. Но ещё раз скажу, что здравый человек такие заявления делать не будет", — считает депутат.

Страны НАТО ранее уже выражали обеспокоенность учениями "Запад-2017". В ответ в Минобороны России подчеркнули, что учения носят сугубо оборонительный характер. Версии о том, что на маневрах "готовится плацдарм для оккупации" Украины и стран Прибалтики в ведомстве назвали "не имеющими ничего общего с реальностью".