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В мире

Без реформ никак: Порошенко назвал главную угрозу государственности Украины

15:2807.09.2017
(обновлено: 15:56 07.09.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Петр Порошенко назвал главную угрозу государственности Украины. По словам президента, крах страны может последовать в случае отказа от дальнейших реформ.

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Медведчук считает, что Украине нужны реформы в экономике, а не декларации
"Но это пессимистический сценарий, я не верю в него и не допущу", — заявил украинский лидер, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде.

Политик также призвал "дать второе дыхание борьбе с коррупцией". По мнению Порошенко, в стране необходимо провести аудит антикоррупционной политики за последние три года.

"Я поддерживаю идею и прошу правительство самым серьезным образом ее обработать — заказать уважаемой международной структуре независимый аудит украинской антикоррупционной политики за последние три года, оценить ее влияние на уменьшение коррупционных потоков и коррупционных рисков и перекрытие разнообразных схем, которые процветали десятилетиями, но были разрушены в последнее время", — заявил украинский лидер.

Кто расшатывает Украину

Выступая в Раде, Порошенко уделил внимание и внутренним проблемам страны. В частности, он призвал политиков "не расшатывать Украину".

"Хотите бороться против президента или правительства, или бедности? Вы на то и оппозиция. Но прошу: не расшатывайте Украину, мы все должны объединиться и вместе победим", — сказал президент.

Он также пообещал противодействовать политикам, которые пытаются "насаждать беспорядок".

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Еще раз призываю все партии, которые представлены в Верховной раде, внепарламентские партии, в жесткой внутриполитической борьбе, свойственной демократии, учитывать те чрезвычайно сложные внешние обстоятельства, в которых мы строим европейскую страну", — добавил Порошенко.

О недовольстве украинцев

Кроме того, президент признал, что простые украинцы недовольны жизнью и властью в стране.

"В условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков, чувство справедливости сейчас обострено как никогда. Люди как будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду ", — сказал Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
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В конце мая социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которому 76 процентов украинцев считают, что ситуация в стране развивается "в неправильном направлении". При этом действия власти одобряют лишь 13 процентов опрошенных.

"Если жителей запада относительно больше беспокоит военный конфликт в Донбассе и коррупция в центральной власти, то жителей юга и востока — низкий уровень зарплат и пенсий, рост цен и тарифов на коммунальные услуги", — говорилось в результатах исследования.

Падает рейтинг и самого Порошенко. По данным соцопроса, на президентских выборах он мог бы рассчитывать лишь на 12 процентов голосов. Наиболее популярным политиком на Украине сейчас является Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 15 процентов украинцев.

Украину погубит коррупция

Член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин считает, что Украина уже потеряла часть своей государственности. Свою позицию он обосновал тем, что страна потеряла ряд территорий, и дезинтеграционные процессы продолжаются.

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Говоря о коррупции, которая разваливает государство, Порошенко одновременно прав и не прав. Безусловно, коррупция разваливает любое государство. Но Украина как была построена на коррупционных принципах отношений, так и остается на этих принципах. И как бы ни было странно и даже смешно, но именно коррупция обеспечивает существование этого государства, потому что других связующих элементов, звеньев Украина для своего существования так и не нашла. Все строится на схемах. И даже в период, когда страна ведет на своей территории войну", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alexandr Romanov
«Но прошу — не расшатывайте Украину» - сам же и расшатал. Если его послушать, виновата во всех бедах Россия, но по моему, его посыл в корне не верен - виноват сам Порошенко и иже с ним. И вообще зачем обращать внимание на то, что говорит клоун. В плане клоунады, ему даже Саака... (уважаемый человек) позавидует ;-)
15:49
07.09.2017
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