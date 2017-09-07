На Украине нашли рекордную партию наркотика, который производит ИГ*

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Украинские пограничники, сотрудники СБУ и полиции обнаружили в Одессе рекордные 355 килограмм психотропных веществ "каптагон" рыночной стоимостью в 15 миллионов долларов, использование этого вещества связывают с ИГ*, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Ранее исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности, заместитель генсека организации Юрий Федотов заявил, что ИГ* производит мощный амфетамин каптагон для собственных нужд, а также для реализации на внешних рынках.

"В Одессе задержаны члены организованной преступной группы и обнаружена и рекордная для Украины партия тяжелого и крайне опасного психотропного вещества "каптагон" весом около 355 килограммов, на "черном рынке" может оцениваться около 15 миллионов долларов США", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пограничников, преступная группировка готовила транзитное перемещение по территории Украины каптагона в Кувейт авиационным путем, скрыв их в упаковки с надувными лодками.

Пограничная служба отмечает, что данное психоактивное вещество является крайне опасным. Уже неоднократно мировые СМИ писали о том, что за бесчеловечными действиями ИГ* стоят именно мощный амфетамин "каптагон", который убивает жалость, нивелирует болевые ощущения и придает физическую выносливость.

* Террористическая организация, запрещена в РФ