Украине нужна конституция, основанная на децентрализации, считает Аваков

Министр внутренних дел Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото

Министр внутренних дел Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что стране нужна новая конституция, основанная на децентрализации полномочий и устраняющая дуализм власти.

Выступая в четверг с посланием в парламенте президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает против внесения изменений в конституцию незадолго до парламентских и президентских выборов, которые запланированы на 2019 год. Он добавил, что никогда не согласится на внесение изменений в конституцию, предусматривающих избрание главы государства в Верховной раде.

"Моя позиция в рамках дискурса — Украине нужна новая конституция, основанная на децентрализации полномочий и устраняющая дуализм власти", — написал Аваков в Twitter после выступления президента в парламенте.