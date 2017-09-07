Супруга Эрдогана посетила лагерь беженцев из Мьянмы в Бангладеш

АНКАРА, 7 сен — РИА Новости. Супруга президента Турции Эмине Эрдоган посетила лагерь беженцев "Кутупалонг" в Бангладеш, где находятся вынужденные покинуть соседнюю Мьянму представители мусульманского меньшинства рохинджа, и призвала международное сообщество принять меры для прекращения насилия против мусульманского населения штата Ракхайн в Мьянме.Anadolu.
Супруга президента Турции побеседовала с беженцами и выразила надежду на то, что мировое сообщество не останется равнодушным к происходящему в Мьянме. "Не могу поверить, что все эти зверства творятся в наше время, причем на глазах у мирового сообщества. Если есть виновные, то должны быть наказаны они, а не невинные люди", — отметила супруга президента Турции.
Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман" и заявил о намерении поставить этот вопрос на заседании Генассамблеи ООН 19 сентября.