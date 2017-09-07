Супруга Эрдогана посетила лагерь беженцев из Мьянмы в Бангладеш

АНКАРА, 7 сен — РИА Новости. Супруга президента Турции Эмине Эрдоган посетила лагерь беженцев "Кутупалонг" в Бангладеш, где находятся вынужденные покинуть соседнюю Мьянму представители мусульманского меньшинства рохинджа, и призвала международное сообщество принять меры для прекращения насилия против мусульманского населения штата Ракхайн в Мьянме.

"Нельзя закрывать глаза на происходящее в Ракхайне только потому, что там живут не наши дети. Ответственность за происходящее лежит на всех. Пусть каждый сделает для мусульман все, что сможет", — цитирует Эмине Эрдоган агентство Anadolu

Супруга президента Турции побеседовала с беженцами и выразила надежду на то, что мировое сообщество не останется равнодушным к происходящему в Мьянме. "Не могу поверить, что все эти зверства творятся в наше время, причем на глазах у мирового сообщества. Если есть виновные, то должны быть наказаны они, а не невинные люди", — отметила супруга президента Турции.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман" и заявил о намерении поставить этот вопрос на заседании Генассамблеи ООН 19 сентября.