Жителя Турции, ударившего женщину за ношение шорт, осудили на четыре года

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Суд в Стамбуле приговорил к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения Абдуллаха Чакироглу, в прошлом году ударившего медсестру за ношение шорт, которые он посчитал "неприемлемыми", сообщает газета Hurriyet.

Инцидент произошел 12 сентября 2016 года в автобусе, Чакироглу ударил женщину в лицо. Инцидент был зафиксирован камерой слежения в транспортном средстве. Мужчина аргументировал свои действия тем, что такая одежда якобы считается "неприемлемой".

После подачи иска женщиной Чакироглу задержали, однако суд постановил его освободить. После поднявшейся волны общественного возмущения мужчину вновь задержали в октябре.

Женщины в шортах часто вызывают общественный резонанс в Турции. Как сообщает газета, соседи жительницы Анкары в четверг пожаловались менеджеру дома на нее за то, что она разгуливала по своей квартире в шортах.

"Рабочие в доме напротив, люди, живущие в соседнем доме, и сын моего соседа — они постоянно следят за мной, меня оскорбляют в моем доме, где я живу около года. Теперь они пожаловались на меня менеджеру. Он предупредил меня, чтобы я держала шторы закрытыми для моего же блага", — цитирует газета сообщение женщины в соцсети.