Встреча по приднестровскому урегулированию может пройти в октябре

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Встречи по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" могут пройти в октябре и ноябре, заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.
"Проведение заседания зависит от политической воли обеих сторон. Обе стороны должны продемонстрировать больше гибкости и смелости, и в таком случае встреча в формате "5+2" может пройти и в октябре, и в ноябре", — цитирует в четверг Хайма агентство Sputnik Молдова.
Как отметил спецпредставитель ОБСЕ, продвижение в переговорном процессе есть, однако стороны должны продемонстрировать приверженность тому, чтобы те технические соглашения, которые были между ними достигнуты, выполнялись.