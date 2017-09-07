Встреча по приднестровскому урегулированию может пройти в октябре

ТИРАСПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Встречи по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" могут пройти в октябре и ноябре, заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

"Проведение заседания зависит от политической воли обеих сторон. Обе стороны должны продемонстрировать больше гибкости и смелости, и в таком случае встреча в формате "5+2" может пройти и в октябре, и в ноябре", — цитирует в четверг Хайма агентство Sputnik Молдова.

Как отметил спецпредставитель ОБСЕ, продвижение в переговорном процессе есть, однако стороны должны продемонстрировать приверженность тому, чтобы те технические соглашения, которые были между ними достигнуты, выполнялись.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.