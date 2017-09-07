Глава ОП Крыма назвал слова Порошенко о полуострове болтовней

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Украина никогда не сможет вернуть Крым под свою юрисдикцию, потому что такова воля крымчан, принявших окончательное и бесповоротное решение по воссоединению со своей исторической родиной Россией, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой. Поэтому призвал создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. Для этого официальный Киев намерен задействовать все доступные инструменты международного права — санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

"Порошенко высказал то, что уже давно знает вся Украина, – вернуть Крым невозможно, а уже мирным или военным путем, это приписки. Надо ставить точку после слова "невозможно". И невозможно его вернуть не потому, что нет оружия, нет силы, нет армии, или потому, что армия и оружие есть у России, а потому, что народ решил, что будет так. Ничего с этим решением народа сделать невозможно", — сказал Иоффе.

Он подчеркнул, что глава украинского государства прекрасно осведомлен, что Крым становится самодостаточным, развивающимся регионом, но ему приходится лгать и заигрывать с националистами, которые могут "снести" его в любое время.

"Создать условия, чтобы из-за Крыма было трудно России, Порошенко не сможет. Это просто болтовня", — подчеркнул собеседник агентства.

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