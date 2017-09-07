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В мире

Глава ОП Крыма назвал слова Порошенко о полуострове болтовней

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Сентябрь 2017 (16)
14:5607.09.2017
(обновлено: 16:11 07.09.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Украина никогда не сможет вернуть Крым под свою юрисдикцию, потому что такова воля крымчан, принявших окончательное и бесповоротное решение по воссоединению со своей исторической родиной Россией, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Бальбек: Порошенко неспроста решил "воткнуть штык в землю" в вопросе Крыма

Ранее президент Украины Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой. Поэтому призвал создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. Для этого официальный Киев намерен задействовать все доступные инструменты международного права — санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

"Порошенко высказал то, что уже давно знает вся Украина, – вернуть Крым невозможно, а уже мирным или военным путем, это приписки. Надо ставить точку после слова "невозможно". И невозможно его вернуть не потому, что нет оружия, нет силы, нет армии, или потому, что армия и оружие есть у России, а потому, что народ решил, что будет так. Ничего с этим решением народа сделать невозможно", — сказал Иоффе.

Он подчеркнул, что глава украинского государства прекрасно осведомлен, что Крым становится самодостаточным, развивающимся регионом, но ему приходится лгать и заигрывать с националистами, которые могут "снести" его в любое время.

"Создать условия, чтобы из-за Крыма было трудно России, Порошенко не сможет. Это просто болтовня", — подчеркнул собеседник агентства.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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daria_20
Вот именно, народ не хочет, значит ничего не получится! Народ ЛДНР тоже не хочет на Украину! Почему их нельзя оставить в покое:)
15:02
07.09.2017
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