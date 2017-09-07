Число жертв урагана "Ирма" увеличилось до десяти человек

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Число жертв урагана "Ирма" увеличилось до 10 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о 8 погибших и 23 пострадавших на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

По данным агентства, по меньшей мере один человек погиб на заморской территории Великобритании — острове Ангилья. Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что 90% дорог на острове непроходимы.

На острове Барбуда в государстве Антигуа и Барбуда жертвой урагана стал двухлетний мальчик, он погиб, когда его семья пыталась покинуть разрушенный дом.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.