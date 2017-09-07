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В мире

В Испании на власти Каталонии подадут в суд за созыв референдума

14:5207.09.2017
(обновлено: 14:53 07.09.2017)
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© REUTERS / Albert GeaАкция протеста в Барселоне против судов в отношении руководства Каталонии и в поддержку независимости от Испании. Архивное фотоАкция протеста в Барселоне против судов в отношении руководства Каталонии и в поддержку независимости от Испании. Архивное фото
© REUTERS / Albert Gea

МАДРИД, 7 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Испании подает иски в отношении ряда депутатов каталонского парламента и членов Женералитета из-за принятых документов о проведении референдума о независимости, сообщил Генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса.

Митинг в поддержку независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Мы готовим уголовные иски против президиума парламента и членов правительства за созыв референдума", — заявил Маса журналистам, добавив, что два иска будут поданы в Высший суд Каталонии.

Он также заверил, что правоохранительные органы — Национальная полиция, Гражданская Гвардия, а также каталонские Mossos d'Esquadra предпримут все необходимые действия для обеспечения стабильной ситуации и выполнения закона.

"Генеральная прокуратура запросила силы безопасности расследовать любые действия, которые связаны с организацией этого референдума", — заявил он, назвав его незаконным и противоречащим конституции.

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Парламент Каталонии аплодисментами встретил законопроект о независимости

Между тем постоянная комиссия Государственного совета дала положительное заключение в отношении исков правительства Испании в Конституционный суд о принятом каталонским парламентом закона о референдуме, сообщает агентство EFE.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и вице-президент Уриол Жункерас подписывают декрет о проведении референдума о независимости от Испании. 6 сентября 2017
© REUTERS / Albert Gea
Глава правительства Каталонии подписал декрет о проведении референдума

Кроме того, совет дал положительное заключение по иску в КС в отношении резолюции о проведении референдума 1 октября, которая был подписана в ночь со среды на четверг всеми членами правительства Каталонии. Кроме того, в КС будут оспорены другие документы, принятые ночью парламентом, в том числе об утверждении пяти членов избирательной комиссии.

Эти заключения, которые носят рекомендательный характер, будут переданы правительству, которое соберется на экстренное заседание, по итогам которого, как ожидается, будет объявлено о подаче исков в КС.

Конституционный суд тем временем в четверг отклонил представленное накануне ходатайство спикера парламента Каталонии Кармы Форкадель об отводе двенадцати судей Конституционного суда "из-за полной потери доверия".

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 октября власти Каталонии намерены провести референдум о независимости, который не признает испанское правительство. 6 сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства. Все документы, которые принимают каталонские политики, уже оспорены или будут оспорены испанским правительством в Конституционном суде.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". Для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено. Результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления, обещает каталонское руководство. По словам его представителей, если победят сторонники отделения от Испании, начнется процесс создания независимого государства, если большинство проголосуют за сохранение Каталонии в составе Испании, то в автономном сообществе будут проведены внеочередные выборы в местный парламент.

Противостояние Мадрида и Барселоны
© РИА Новости, Инфографика
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Противостояние Мадрида и Барселоны
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В мире
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