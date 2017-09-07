МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Белоруссии надо договориться с Россией о взаимном признании виз, выдаваемых каждой из стран гражданам других государств, заявил в четверг в Минске президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства принял участие в расширенном заседании исполкома Национального олимпийского комитета по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году. Евроигры пройдут в Минске течение 10 дней — с 21 по 30 июня 2019 года. Согласно программе соревнований планируется разыграть 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. Ожидается прибытие в белорусскую столицу более 4 тысяч спортсменов для участия в предстоящем форуме.

"По либерализации визового режима (в Белоруссии — ред.) опыт есть — чемпионат мира по хоккею. Поэтому давайте в данном направлении действовать. Надо с россиянами договориться о решении вопроса взаимного признания виз и обо всем, что из этого вытекает", — цитирует слова Лукашенко агентство Белта.

Он также отметил важную роль, которую должен сыграть МИД Белоруссии в организации и подготовке к играм. "Снять вопросы — визы, на границе, приглашения. Содействовать будем. У нас целая армия дипломатических работников", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее в Белоруссии была создана рабочая группа для урегулирования с российской стороной вопросов взаимного признания виз. О результатах проведенной работы группа должна проинформировать правительство до 1 ноября. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил в конце июля, что белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз должно быть подписано в текущем году.

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