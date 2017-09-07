В ЛНР заявили об активности украинских диверсантов на территории республики

ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу украинских диверсионно-разведывательных групп в районе четырех населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе за минувшие сутки, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины), несмотря на достигнутые договоренности, продолжают провоцировать наши подразделения на открытие огня. За истекшие сутки отмечается выдвижение диверсионно-разведывательных групп противника по пять-восемь человек из районов населенных пунктов Попасная, Новотошковское, Крымское и Станица Луганская", — заявил Марочко.

Он утверждает, что украинские военные в темное время суток сближаются с подразделениями Народной милиции ЛНР, открывают огонь из стрелкового оружия, после чего возвращаются на свои позиции.

"В случае попытки ВСУ нарушить линию соприкосновения или создать непосредственную угрозу жизни нашим военнослужащим подразделения Народной милиции ЛНР будут вынуждены открывать ответный огонь из разрешенного минскими договоренностями вооружения для сдерживания противника", — подчеркнул Марочко. Он добавил, что в ЛНР соблюдают режим тишины и нацелены на решение конфликта в Донбассе мирным путем.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.