В ДНР из-за обстрелов погибли два ополченца

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Два ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"Прошу представителей СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ обратить внимание на то, что в результате подлого снайперского огня по нашим позициям при защите республики погибли двое военнослужащих ДНР. Это целенаправленное убийство", — заявил Басурин.

По его словам, "командование "АТО" должно возбудить уголовное дело по данному факту, согласно ранее опубликованным документам о привлечении к уголовной ответственности своих военнослужащих за нарушения режима прекращения огня".

"В данном случае это умышленное убийство, совершенное группой лиц под руководством командира подразделения. Но в возбуждение уголовного дела украинским правосудием верится с трудом", — добавил он.