Канадец сделал к свадьбе видео из селфи, которые собирал девять лет

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Житель Монреаля Уго Корнелье смонтировал к собственной свадьбе видеоролик из селфи, которые он ежедневно делал на протяжении девяти лет.

Молодой человек начал снимать себя в феврале 2008 года, когда ему было 12 лет. Последнее фото Корнелье сделал на своей свадьбе в августе нынешнего года. Это единственный кадр, на котором он улыбается.

Всего в ролик вошло более 2,5 тысячи снимков. Смонтированное из них видео длится две с половиной минуты.

За два дня видеозапись собрала на Youtube более 600 тысяч просмотров.